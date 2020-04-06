Горожане вернутся к каршерингу при первой возможности

Спрос на каршеринг серьезно упал, но восстановится как только пандемия коронавируса пойдет на спад, уверены эксперты. Падение спроса на шеринговые формы потребления будет временным.

Несмотря на прогнозы урбанистов и футурологов, резкого оттока населения из крупных городов в сельскую местность, как и отказа от шеринговых форм потребления, экономисты не ожидают. Глобальных предпосылок к этому нет. Надолго менять привычный ритм, с концами уезжая из города в сельскую местность, люди не готовы, полагает декан философско-социологического факультета Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Виктор Вахштайн. "Шеринговая экономика не самый уязвимый сегмент. Люди по-прежнему продолжают пользоваться услугами такси, каршеринга, арендовать жилье", - отмечает Вахштайн. Просто меньше из-за введенных ограничений.

Ситуация постепенно начнет восстанавливаться, как только пандемия коронавируса пойдет на спад. Однако еще какое-то время люди будут на всем экономить, включая шеринговые предложения, полагает старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков. Возможность приобрести личный автомобиль будет не у каждого. Для большинства же тех, кто уехал на время ограничений за город, по словам старшего научного сотрудника Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Екатерины Решетовой, такой проблемы не стоит. Люди и так отправились на личных авто. Среди трендов - владение собственностью и использование шеринга.

Несмотря на возможность работать дистанционно, многие специалисты не спешат массово "сбегать" из мегаполисов. Хотя такая возможность есть, особенно сейчас, когда многие переведены на удаленную работу. "Жители больших городов действительно стараются менять среду обитания на более комфортную. Но это не новый тренд, он появился задолго до начала пандемии. И связан с тем, что люди устают от интенсивного ритма, транспортной перегруженности", - отмечает экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.

Спрос на шеринговые формы потребления по благоприятным прогнозам может восстановиться к декабрю, полагает заведующий Лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Алексей Ведев. Около полугода потребуется на подъем внутреннего спроса и доходов населения. Горожане вернутся к использованию сервисов и услуг, к которым успели привыкнуть. К тому же многие из них позволяют экономить время и деньги. "Когда напряжение ситуации с коронавирусом спадет, начнется поиск новых форм, идей в условиях ограниченных финансов", - говорит Ведев.