В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Великой Победы, победы в Великой Отечественной войне. Эта война все дальше от нас, но память о ней - в сердце каждого человека, кто чтит историю и великий подвиг воина-освободителя, великий подвиг народа. Эта память необходима, чтобы не допустить новых трагедий, чтобы защитить и сохранить мир.

Имена и подвиги героев, которые сражались за свободу и независимость нашей Родины, за достойное, счастливое будущее нашего народа и всех других народов, чтятся в нашей стране и в разных уголках мира, объединяя наших соотечественников и граждан других государств.

Центр торжеств, посвященных Дню Победы, - это, безусловно, Москва и ее Красная площадь. Первый Парад Победы на Красной площади состоялся 24 июня 1945 года. Тогда торжественным маршем прошли сводные полки героев-победителей, прохождение которых завершала колонна солдат, которые бросили 200 знамен и штандартов разгромленных гитлеровских войск к ногам народа-победителя.

Мое поколение хорошо помнит, что в 1965 году, впервые после 1945 года, был проведен военный парад, посвященный 20-летию победы в Великой Отечественной войне. Тогда на Красную площадь было впервые торжественно внесено Знамя Победы, причем командиром знаменного расчета был штурмовавший Рейхстаг Герой Советского Союза полковник Константин Самсонов, а ассистентами при Знамени - установившие его на крыше Рейхстага Герои Советского Союза сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария. В тот же год - год 20-летия Великой Победы, Указом Президиума Верховного Совета СССР, день 9 мая был объявлен нерабочим днем и всенародным праздником.

С первого и до последнего дня войны на всех фронтах, а их в разные периоды одновременно существовало от 10 до 15, сражались воины более ста националь-ностей Советского Союза

Начиная с 1945 года, во всех парадах победы участвовали штандарты фронтов. Фронты шли в строю в географической последовательности - с севера на юг, как они располагались вдоль линии соприкосновения с противником - Карельский, Ленинградский, 1-й Прибалтийский, Белорусские, Украинские...

Традиция называть корпуса, армии, а потом и фронты по географическому принципу - принципу их расположения на театре военных действий зародилась в русской армии давно, а в годы Великой Отечественной войны строго соблюдалась.

С началом войны военные округа в западной части страны были преобразованы во фронты. Впоследствии фронтовые управления и сами фронты меняли названия в зависимости от места своего фактического расположения. Так, например, Северный фронт был разделен на Ленинградский и Карельский. В ходе войны подобные изменения наименований продолжились: Сталинградский фронт был переименован в Донской, Калининский - в 1-й Прибалтийский, Воронежский фронт - в 1-й Украинский, Степной фронт - во 2-й Украинский, Юго-Западный фронт - в 3-й Украинский, Западный фронт - в 3-й Белорусский.

Переименование фронтов было вызвано не только географическими причинами или вопросами управления. С продвижением Красной армии на запад эти названия говорили многомиллионной стране о том, что мы отвоевываем наши земли, освобождаем наших соотечественников. Наименования фронтов отражали и демонстрировали всему миру успехи советских войск.

При переходе государственной границы названия фронтов было решено оставить без изменений. В этом был глубокий политический и исторический смысл - советский солдат не завоевывал Польшу, Чехословакию и другие порабощенные фашистской Германией государства. Он освобождал их от нацизма. Белорусские и Украинские фронты своими наименованиями подчеркивали историческую правду - наша война была оборонительной и освободительной. В страны Европы советский солдат пришел не как захватчик, а как освободитель.

С первого и до последнего дня войны на всех фронтах, а их в разные периоды одновременно существовало от 10 до 15, сражались воины более ста национальностей Советского Союза. Давайте еще раз вместе вспомним имена полководцев Победы, которые командовали фронтами на заключительном этапе Великой Отечественной войны: Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков возглавлял 1-й Белорусский фронт, Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский - 2-й Белорусский фронт, Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский - 3-й Белорусский фронт, Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев - 1-й Украинский фронт, Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский - 2-й Украинский фронт, Маршал Советского Союза Федор Иванович Толбухин - 3-й Украинский фронт, генерал армии Андрей Иванович Еременко - 4-й Украинский фронт, Маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков - Приморскую группу войск (бывшее управление Карельского фронта), генерал армии Иван Христофорович Баграмян - 1-й Прибалтийский фронт, Маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров - Ленинградский фронт.

Здесь важно отметить, что названные по местам своих сражений фронты формировались из воинских частей и соединений в соответствии с военной целесообразностью. Таким образом, одна и та же дивизия или корпус могли действовать в течение войны в составе разных фронтов. И тем более личный состав воинских частей, соединений и объединений был совершенно разнороден по национальным признакам и местам призыва.

Это большая, общая история Победы, которая объединяет все народы нашей страны, народы братских стран и стран-союзниц. И западные политики, дипломаты и историки должны знать об этом. Но некоторые из них упорно не оставляют попыток организовать "ползучее" информационное наступление на историческую память народов, пытаясь переписать или замолчать всемирное значение Великой Победы.

Недавние публичные заявления таких политиков, в том числе и на мероприятиях в Польше, посвященных 75-й годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим - печальный тому пример.

Заявления подобных деятелей, не желающих мириться с очевидными фактами и настаивающих на том, что Европу освобождали "Украинские фронты", якобы сформированные исключительно из этнических украинцев и названные по этническому признаку - это не более чем очередная попытка фальсификации исторической правды и разжигания межнациональной розни.

Некоторые наши соседи на самом высоком уровне договорились уже до того, что концлагерь Освенцим на оккупированной гитлеровцами территории Польши был освобожден в январе 1945 года "украинцами Львовской дивизии". Не всеми воинами прославленной в боях 100-й стрелковой дивизии, которая была сформирована на Вологодской земле и получила наименование "Львовская" за освобождение города Львов, а именно украинцами.

Пытаясь пересмотреть значение Великой Победы, продолжая восхвалять пособников нацизма, нынешнее руководство Украины стремится перечеркнуть подвиг народа, подвиг людей разных национальностей, которые были едины в годы Великой Отечественной войны.

Теперь уже, по извращенной логике некоторых идеологов киевской власти, представители других национальностей, воевавшие в составе 1, 2, 3 и 4-го Украинских, 1, 2, 3-го Белорусских и других фронтов и флотов, не освобождали оккупированную территорию нашей страны и половину Европы.

Президент России Владимир Владимирович Путин в недавнем интервью агентству ТАСС еще раз подчеркнул абсолютную неприемлемость таких заявлений. Великий вклад в Победу внесли все народы нашей большой страны, а также стран-союзниц. Важно помнить о героях, которые вместе шли в бой, проливали кровь, погибали, терпели лишения и невзгоды военного лихолетья, но завоевали святую, одну на всех Победу. Их имена и боевые заслуги навсегда вписаны в отечественную и мировую историю. Наш народ совершил подвиг, став символом несокрушимого мужества и патриотизма. Важно помнить и защищать историю Великой Победы, чтобы достойно продолжать историю нашей Родины.