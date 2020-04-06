Гумпомощь для борьбы с COVID со второй попытки доставили на Кубу

Направленная китайским правительством гуманитарная помощь для борьбы с распространением COVID-19 прибыла на Кубу. Об этом сообщил в Twitter глава МИД республики Бруно Родригес.

"На Кубу доставлена гумпомощь для борьбы с коронавирусом, направленная правительством КНР", - написал министр, поблагодарив Китай от имени правительства и кубинского народа. "Это лишнее подтверждение нашей теплой дружбы", - резюмировал высокопоставленный дипломат.

"Во времена пандемии, солидарность и сотрудничество спасают жизни", - отметил Родригес, явно намекая на то, что из-за блокады США против Кубы гуманитарную помощь из Китая удалось доставить лишь со второй попытки.

Ранее посол Кубы в Китае Карлос Перейра сообщил, что отправленная основателем китайского онлайн-гипермаркета Alibaba Джеком Ма партия медицинский масок и тестов на коронавирус не дошла до адресата. Логистическая компания, узнав, что груз необходимо доставить на Кубу, отказалась от перевозки, объяснив это опасением попасть под американские санкции.

По последним данным, на Кубе подтверждены 320 случаев заболевания COVID-19, 1887 пациентов находится под подозрением. Зарегистрировано 8 летальных случаев.