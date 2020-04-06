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06.04.2020 10:45
Рубрика: Спорт

ХК "Барыс" объявил об уходе Скабелки с поста главного тренера

Текст: Максим Домчев
Хоккейный клуб "Барыс" начал поиск нового главного тренера, сообщается на официальном сайте команды из Нур-Султана. Переговоры о продлении контракта с Андреем Скабелкой, занимавшим пост рулевого в прошедшем сезоне, ни к чему не привели.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Скабелка возглавил "Барыс" летом 2018 года. Под руководством белорусского специалиста команда дважды подряд добиралась до второго раунда Кубка Гагарина.

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"Хоккейный клуб "Барыс" и главный тренер команды Андрей Скабелка не смогли прийти к соглашению о продлении контракта. Таким образом, "Барыс" приступает к поискам нового главного тренера", - говорится в сообщении.

Контракт 49-летнего Скабелки с "Барысом" истекает в конце апреля.

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