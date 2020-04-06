Япония может ввести режим ЧС с 7 апреля

Японское правительство готовится ввести режим ЧС в некоторых городах страны из-за распространения коронавируса. Премьер-министр Синдзо Абэ может сделать соответствующее заявление уже 7 апреля, передает газета Yomiuri Shinbun.

Ожидается, что глава японского кабмина сегодня вечером проведет консультации с экспертами в области вирусологии. После этого под его председательством пройдет заседание правительственного штаба по борьбе с коронавирусом. По результатам общения со специалистами Абэ сделает о вывод о целесообразности более серьезного реагирования на пандемию.

В случае введения ЧС региональным властям будет разрешено закрывать для посещения места большого скопления людей, в том числе развлекательные и учебные заведения. Губернаторы префектур при необходимости получат право изымать во временное пользование у собственников земельные участки и здания для оборудования там госпиталей. При этом местное законодательство не предусматривает даже ограничивать движение общественного транспорта или полностью блокировать населенные пункты.

Информацию о введении ЧС оперативно прокомментировала губернатор Токио Юрико Коикэ. По словам главы японской столицы, больницы, аптеки, продовольственные магазины, банки продолжат работать в обычном режиме.

В последние дни в ряде крупных мегаполисов, в первую очередь в Токио и Осаке, значительно возросло число случаев заражения COVID-19. В целом по стране количество заболевших превысило 3,8 тысячи человек. Наиболее сложная обстановка наблюдается в японской столице, где положительные пробы на коронавирус выявили у 1033 человек. Также тяжелая ситуация с заболеванием сложилась в Осаке, префектурах Канагава и Тиба. Там зарегистрированы сотни инфицированных.