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Игоря Николаева выписывают из больницы в Коммунарке

Новости
    06.04.2020, 13:08
Текст:   Олег Усков

Шестидесятилетнего советского, российского певца и автора песен Игоря Николаева выписывают из госпиталя в Коммунарке.

Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
Наташа Королева прокомментировала госпитализацию Игоря Николаева

Артист уже дважды сдал анализы на COVID-19, и они оба раза оказались отрицательными.

Как передает KP.RU, певец, проведший "в главной "коронавирусной" больнице Москвы" полторы недели, теперь наконец-то отправится домой.

При этом источник издания напомнил, что Николаев все же обратился к медикам не зря - у него обнаружили пневмонию. От которой хитмейкера "успешно пролечили".

Артиста выписывают уже сегодня, 6 апреля.

Николаев был госпитализирован в больницу в Коммунарке 26 марта - вслед за Лещенко, с которым пересекался на вечеринке и у которого после подтвердился COVID-19, хотя это теперь ставится под сомнение. Как и в случае с супругой исполнителя.

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