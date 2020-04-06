Директор Льва Лещенко подробно рассказал о том, что случилось с певцом

Концертный директор певца и актера Льва Лещенко Олег Дмитриев, который сопровождал артиста в поездке по Северной Америке и сейчас находится в изоляции, прокомментировал ситуацию вокруг исполнителя.

Напомним: у Лещенко, предположительно, нашли коронавирус, сейчас он лежит в госпитале в Коммунарке, его состояние улучшилось. Но перед тем, как отправиться на больничную койку, певец посетил вечеринку по случаю дня рождения композитора Крутого, где присутствовала немалая часть отечественного эстрадного бомонда. В основном - зрелого и преклонного возраста. Теперь бомонд переполошен и массово сдает тесты.

В итоге супруга Лещенко лежит с ним в одной палате. У Дмитриева коронавируса нет, но в больницу попала жена директора - у нее двустороннее воспаление легких. При этом "с Лещенко она не общалась, и коронавирус перекинулся не от него".

Описывая предысторию происходящего со своим работодателем, Дмитриев изложил KP.RU, что "в течение недели Лева вместе с женой Ириной пытался вызвать врача в свой загородный дом в Подмосковье", но "никто к нему не ехал". И лишь когда совсем стало плохо, "Лева поехал в Коммунарку самостоятельно".

При этом представитель певца отмечает, что и на его вызовы "врачи не реагировали", когда Дмитриев говорил, что прилетел из Нью-Йорка и что был в контакте с Лещенко - до момента, пока вмешалась министр здравоохранения Московской области лично. Только тогда приехали взять анализы. Которые оказались отрицательными.

По словам Дмитриева, ситуация, в целом, сложная. В частности, "никто не может точно установить" есть ли коронавирус у супруги Лещенко - "у нее один анализ положительный, а другой - отрицательный". Да и у самого артиста "примерно так - первый анализ был положительный, а второй и третий - отрицательные". То есть окончательно коронавирус у исполнителя не подтвержден - только пневмония.

Известно, что Лещенко плохо чувствовал себя уже в Америке, но два концерта отработал. Перед тем выступив в Канаде...

Комментируя это, Дмитриев уточняет: хотя в мире и началась на тот момент эпидемия, не полететь за океан они не могли - все билеты были уже проданы. А когда артист вернулся в Москву, "Леву постоянно приглашали то на одну передачу, то на другую". По словам директора, певец "объяснял, что только что с гастролей, что плохо себя чувствует, но никто и слушать не хотел, уговаривали". А так как "Лева человек безотказный", для которого "существует только слово - "надо", - везде покладисто ходил.

"Однажды с катетером вышел на сцену и провел концерт, никто не заметил", - гордится работодателем Дмитриев. Перечислив, где побывал захворавший артист: в частности - на концерте в честь космонавтов в театре Российской армии и на записи передачи, посвященной памяти Валентины Толкуновой.

"Лева - сентиментальный человек, его уговорили. И потом же - осудили за участие в вечере памяти", - говорит директор. Указывая, что у него - "обостренное чувство справедливости", поэтому Дмитриев хочет ответить всем, "кто кричит в адрес Левы: да, как он мог, больной, ходить на телевидение, на вечеринки к друзьям, на концерты?!"

"Вот Пласидо Доминго никто не упрекнул в том, что он вышел на сцену, на Леву же все накинулись как из подворотни", - сердится представитель певца. Жалуясь, что ему пришлось отвечать на нападки, например, Ларисы Рубальской и Олега Газманова.

Меж тем с 11 марта, с момента приезда Лещенко из Америки, и до сегодняшнего дня ни один человек ни в коллективе певца, ни среди артистов, "ни в компании, в которой сидел Лева", коронавирусом не заболел.