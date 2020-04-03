Лев Лещенко заявил, что у него нет коронавируса

Народный артист России, певец и актер Лев Лещенко поделился новейшими данными о своем состоянии.

Напомним: Лещенко с супругой обратились в больницу в Коммунарке 24 марта. Тест выявил у певца COVID-19.

Было предпринято своевременное лечение, и теперь анализы 78-летнего артиста показали отрицательный результат. О чем он рассказал RT.

"Чувствую себя нормально! Тесты отрицательные! Долечиваю пневмонию!" - рапортовал Лещенко. Пообещав: "Остальное - потом".

И выразив слова благодарности врачам клиники.

Ранее Лев Валерьянович спел из больничной палаты для поклонников песню "Надежда". Выказывая уверенность, что скоро всё это уже закончится.