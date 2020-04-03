Видео: Лев Лещенко из больницы обратился к поклонникам и спел

78-летний советский, российский певец и актер, Народный артист России Лев Валерьянович Лещенко опубликовал обращение к поклонникам и всем, кто его поддерживал.

Напомним: Лещенко с супругой были госпитализированы в больницу Коммунарки 24 марта с двухсторонней пневмонией и подозрением на новый коронавирус. Анализы на который дали положительный результат. Позже он сдал повторный тест, результаты которого пока не объявлены.

Позже певец был помещен в реанимацию, откуда его вскоре перевели к обычную палату - к жене.

На видео Лев Валерьянович исполняет песню "Надежда", тем вливаясь в стихийный флэшмоб, устроенный в его поддержку. И выражает уверенность, что опасная ситуация с COVID-19 вот-вой пойдет на спад.

"Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл", - изложил артист. Отметив, что душой нашего народа всегда были "искусство, музыка и стихи", а песня "особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду".