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Видео: Лев Лещенко из больницы обратился к поклонникам и спел

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    03.04.2020, 10:58
Текст:   Олег Усков

78-летний советский, российский певец и актер, Народный артист России Лев Валерьянович Лещенко опубликовал обращение к поклонникам и всем, кто его поддерживал.

Напомним: Лещенко с супругой были госпитализированы в больницу Коммунарки 24 марта с двухсторонней пневмонией и подозрением на новый коронавирус. Анализы на который дали положительный результат. Позже он сдал повторный тест, результаты которого пока не объявлены.

Позже певец был помещен в реанимацию, откуда его вскоре перевели к обычную палату - к жене.

На видео Лев Валерьянович исполняет песню "Надежда", тем вливаясь в стихийный флэшмоб, устроенный в его поддержку. И выражает уверенность, что опасная ситуация с COVID-19 вот-вой пойдет на спад.

"Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл", - изложил артист. Отметив, что душой нашего народа всегда были "искусство, музыка и стихи", а песня "особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду".

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