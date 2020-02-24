Лев Лещенко раскритиковал лидера Rammstein за безнравственность

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, известный своей любовью к жёстким провокациям, выпустил клип своего нового проекта, чьё название состоит из русского ругательства, привлекший широкое внимание российской общественности своим чрезвычайно пикантным содержанием. А также тем фактом, что снят он был в Петербурге при участии местных девушек, которые впоследствии подверглись травле.

Также стало известно, что общественный деятель из Новосибирска попытался добиться отмены грядущего концерта другого проекта вокалиста - группы Lindemann - в своём городе (в марте музыканты в рамках тура в поддержку нового альбома собрались посетить несколько российских городов, а также Минск и Киев).

Вслед за ним с осуждением деятельности немецкого музыканта выступил Народный артист РСФСР Лев Лещенко.

По мнению артиста, недавно отметившего 78-летие, таких групп, как Rammstein - сотни. "Им надо жить, поэтому каждый предлагает какие-то конфликтные вещи. Это специально сделано, как раздражитель какой-то, чтобы лишний раз поговорили, лишний раз попиариться", - заявил Лещенко, добавив, что ему это "претит".

"Я видел такие вещи, когда команда рок-н-ролла занимается любовью на сцене, но это омерзительно", - рассказал Лев Валерьянович, подчеркнув, что не считает подобные рассуждения ханжескими, просто для подобных занятий есть более подходящие "аудитории": "спальня, кухня, природа, в конце концов".

Лещенко также заявил, что ему стыдно смотреть на подобное безобразие. А на предложения не смотреть такие вещи вовсе отвечает следующее: "Ну как не смотреть? Так или иначе, это всё появляется на видео".

"Я считаю, Россия - нравственная страна, православная. У нас есть определённые устои, принципы, поэтому не надо лезть в чужой огород со своими уставами. Это очень непростая такая вещь. Я считаю, что оно не должно быть пошлым, грязным. Я считаю, что это просто безнравственный принцип искусства, скорее всего рассчитанный на эпатаж", - цитирует радио "Говорит Москва" размышления Лещенко.

Артист резюмировал свою мысль предположением, что "духовно и нравственно нищий" проект Линдеманна просуществует недолго: "Отэпатируют, отпиарятся, и всё на этом закончится".