Лидер Rammstein дал русское матерное название своей новой группе

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн, переживающий явный творческий бум, запустил ещё один проект. Только в прошлом году вышли новые альбомы групп Rammstein и Lindemann, где Тилль является фронтменом и автором, как неутомимый немец решил заняться кое-чем ещё.

Линдеманн решил ещё плотнее заняться электронной музыкой, о чём свидетельствует первый трек свежего проекта, опубликованный Тиллем. Композиция исполнена в жанре EBM и сильно напоминает творчество группы Laibach, с которыми Rammstein давно сравнивают.

Примечательно, что название проекта - русскоязычное. Только привести его здесь мы не можем. Воспользуемся для его описания формулировкой, предложенной Виктором Пелевиным в романе "Любовь к трём Цукербринам": "Обстоятельственно-определительное наречие места, меры, цели и способа, образованное из слова на букву "х", написанного слитно с предлогом "на".

С той разницей, что у Линдеманна оно пишется раздельно. И, конечно, латиницей.

Тилль известен своим интересом к русскому языку. Rammstein даже исполнили песню группы "Ария" "Штиль".

К новой песне с игривым названием Till the End выпущен клип. Причём размещён он на порносайте - в соответствии с содержанием (тут вспоминается клип Rammstein на песню Pussy).