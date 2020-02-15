Новости

Артур Пирожков выложил клип с женой 19:54
85-летний Ширвиндт опроверг информацию о своем скором уходе из театра 19:42
Фото: Орландо Блум сделал татуировку с ошибкой 17:57
Вышел трейлер фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" 17:36
Анна Курникова опубликовала фото своего третьего ребенка от Иглесиаса 14.02.2020

Лидер Rammstein дал русское матерное название своей новой группе

Новости
    15.02.2020, 18:49
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Various Artists - Topic Фото: youtube.com/ Various Artists - Topic
Фото: youtube.com/ Various Artists - Topic

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн, переживающий явный творческий бум, запустил ещё один проект. Только в прошлом году вышли новые альбомы групп Rammstein и Lindemann, где Тилль является фронтменом и автором, как неутомимый немец решил заняться кое-чем ещё.

Фото: youtube.com/ Би-2
Клип "Би-2" под "Американскую историю ужасов" набрал миллион просмотров

Линдеманн решил ещё плотнее заняться электронной музыкой, о чём свидетельствует первый трек свежего проекта, опубликованный Тиллем. Композиция исполнена в жанре EBM и сильно напоминает творчество группы Laibach, с которыми Rammstein давно сравнивают.

Примечательно, что название проекта - русскоязычное. Только привести его здесь мы не можем. Воспользуемся для его описания формулировкой, предложенной Виктором Пелевиным в романе "Любовь к трём Цукербринам": "Обстоятельственно-определительное наречие места, меры, цели и способа, образованное из слова на букву "х", написанного слитно с предлогом "на".

С той разницей, что у Линдеманна оно пишется раздельно. И, конечно, латиницей.

Тилль известен своим интересом к русскому языку. Rammstein даже исполнили песню группы "Ария" "Штиль".

К новой песне с игривым названием Till the End выпущен клип. Причём размещён он на порносайте - в соответствии с содержанием (тут вспоминается клип Rammstein на песню Pussy).

Новости

"Красная Армия всех сильней": вышел тизер новых "Очень странных дел" 14.02.2020
Анджелина Джоли сыграет невесту Франкенштейна 14.02.2020
Вышел трейлер авантюрной комедии с Ксенией Собчак "Номер один" 14.02.2020
Билли Айлиш представила главную песню нового фильма о Джеймсе Бонде 14.02.2020
⧣ видео
Фото: vimeo.com/ Matt Reeves
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена 14.02.2020
Вышел трейлер "Отеля Белград" с Биковичем от создателей "Холопа" 13.02.2020
В Беларуси сняли короткометражку о детстве Джона Уика 10.02.2020
⧣ музыка
Фото: instagram.com/ slipknot
Названа "лучшая группа в мире" 14.02.2020
Экс-солистка "ВИА Гра" Анна Седокова призналась, что снова беременна 10.02.2020
Попавшая в автокатастрофу МакSим может никогда не вернуться на сцену 10.02.2020
⧣ Германия
Фото: youtube.com/ Lindemann Official
Вокалист Rammstein выпустил клип в жанре хоррор 05.02.2020
Актеры из "Вавилона-Берлина" рассказали о различиях сериала и книги 21.01.2020
"Все краски смешиваются": как снимали самый дорогой сериал Европы 20.01.2020