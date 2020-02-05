Вокалист Rammstein выпустил клип в жанре хоррор

Сольный проект вокалиста Rammstein с лаконичным названием Lindemann, недавно отметившийся новым альбомом, продолжает выпускать клипы на новые песни.

В Сети опубликовано видео на песню Platz Eins, и оно следует славным провокационным традициям дуэта провокаторов - Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена.

Клип, где смешались разные поджанры фильмов ужасов, включая такую экстравагантную разновидность, как боди-хоррор, также визуально эксплуатирует эстетику клипов поп-групп семидесятых.

Видео можно найти на официальном YouTube-канале группы (несмотря на цензуру, строго 18+).

Ранее группа Lindemann выложила клипы на песни Steh Auf, Ich weiss es nicht, Knebel, Frau & Mann, Ach so gern (в двух версиях).