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Вышел новый клип лидера Rammstein, снятый одним планом

Новости
    16.01.2020, 11:11
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Lindemann Official Фото: youtube.com/ Lindemann Official
Фото: youtube.com/ Lindemann Official

Сольный проект лидера Rammstein Тилля Линдеманна, названный по его фамилии, выпустил новую версию клипа на куртуазную песенку Ach so gern.

Фото: instagram.com/ billieeilish
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Отличает свежее видео Lindemann то, что оно снято одним планом без монтажных склеек. Сюжет тот же - герой Тилля подвергается истязаниям в тюрьме. При этом, в отличие от оригинального клипа, никакого эротического контента ролик не содержит.

За три дня клип собрал почти миллион просмотров.

Напомним, в конце минувшего года группа, в которую, помимо Тилля, входит шведский музыкант Петер Тэгтгрен (Pain, Hypocrisy), выпустила свой второй альбом F & M.

Рецензия на альбом - здесь.

О предыдущих клипах на синглы альбома мы писали здесь, здесь, здесь и здесь.

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