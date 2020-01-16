Вышел новый клип лидера Rammstein, снятый одним планом

Сольный проект лидера Rammstein Тилля Линдеманна, названный по его фамилии, выпустил новую версию клипа на куртуазную песенку Ach so gern.

Отличает свежее видео Lindemann то, что оно снято одним планом без монтажных склеек. Сюжет тот же - герой Тилля подвергается истязаниям в тюрьме. При этом, в отличие от оригинального клипа, никакого эротического контента ролик не содержит.

За три дня клип собрал почти миллион просмотров.

Напомним, в конце минувшего года группа, в которую, помимо Тилля, входит шведский музыкант Петер Тэгтгрен (Pain, Hypocrisy), выпустила свой второй альбом F & M.

Рецензия на альбом - здесь.

О предыдущих клипах на синглы альбома мы писали здесь, здесь, здесь и здесь.