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Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров

Новости
    28.12.2019, 13:48
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Lindemann Official Фото: youtube.com/ Lindemann Official
Фото: youtube.com/ Lindemann Official

Проект вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена Lindemann, недавно разродившийся вторым альбомом F & M, продолжает публиковать весьма кинематографичные клипы на песни из него.

Фото: Owen Sweeney/ Invision/ AP
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На этот раз видеорядом обзавелся кабацкий шансон Ach so gern, а Тиль на видео оказывается в застенках.

Провокационное, как обычно, и полное экстравагантной эротики видео, опубликованное вечером четверга, к этому моменту собрало уже свыше миллиона 210 тысяч просмотров, и эта цифра ощутимо растёт с каждой минутой.

Видео (строго 18+!) можно найти на официальном YouTube-канале группы.

Предыдущие клипы Lindemann: Frau & Mann, Knebel, Ich weiss es nicht, Steh auf.

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