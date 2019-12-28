Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров

Проект вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена Lindemann, недавно разродившийся вторым альбомом F & M, продолжает публиковать весьма кинематографичные клипы на песни из него.

На этот раз видеорядом обзавелся кабацкий шансон Ach so gern, а Тиль на видео оказывается в застенках.

Провокационное, как обычно, и полное экстравагантной эротики видео, опубликованное вечером четверга, к этому моменту собрало уже свыше миллиона 210 тысяч просмотров, и эта цифра ощутимо растёт с каждой минутой.

Видео (строго 18+!) можно найти на официальном YouTube-канале группы.

Предыдущие клипы Lindemann: Frau & Mann, Knebel, Ich weiss es nicht, Steh auf.