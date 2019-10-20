Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein

На уходящей неделе сольный проект фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна порадовал поклонников новым синглом. А сегодня в Сети появился официальный клип на свежую песню.

Называется она Ich weiss nicht ("Я не знаю"). Как и первый трек из грядущего альбома, она - немецкоязычная, хотя дебютный альбом группы Lindemann под названием Skills in Pills был записан на английском языке.

Звучание, как и раньше, напоминает смесь Rammstein и Pain: напомним, всю музыку для Lindemann пишет шведский мультиинструменталист Петер Тэгтгрен, создатель Pain и Hypocrisy. А видео, сделанное при помощи модных нынче игрищ с нейросетями, выглядит весьма психоделично.

Новый альбом совместного детища Линдеманна и Тэгтгрена выйдет 22 ноября.

Наше интервью с Петером Тэгтргреном читайте здесь.

Рецензия на первый альбом Lindemann - здесь.

Обзор последнего альбома Rammstein - здесь.

Недавно певица Светлана Лобода отметила своё 37-летие с Тиллем и Петером, поделившись фотографией с мероприятия.