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17.05.2019 12:40
Рубрика: Культура

Rammstein: Auferstanden aus Ruinen

Новый альбом Rammstein: Laibach для детей, Kraftwerk для металхедов
Текст: Шамиль Керашев, Дмитрий Сосновский
Rammstein не выпускали полноценных новых альбомов так долго, что сейчас, кажется, могли бы с успехом продать своим поклонникам буквально любой продукт. От сомнительного сборника фортепианных каверов (впрочем, его-то как раз и продали относительно недавно) до очередной концертной записи. А по законам современного рынка, наверное, должны были периодически напоминать о себе хотя бы состряпанными на скорую руку синглами.
Фото: youtube.com/ Rammstein Official Фото: youtube.com/ Rammstein Official
Фото: youtube.com/ Rammstein Official

Однако немцы, "восстав из руин", как поётся в одной из их новейших вещей (увы, не вошедшей в альбом) и пелось ранее в гимне ГДР, сделали все по-своему. Синглы появились лишь в преддверии релиза их первой за десять лет пластинки - причем выстрелили на поражение. Мощнейшие хиты Deutschland и Radio в сопровождении соответствующих клипов (вернее, мини-фильмов - разных по формату, но одинаковых по крутости, эпичности и постмодернистской насыщенности) давали понять: культовые индастриал-металлисты готовят для нас то, чего действительно стоило так долго ждать.

Любопытство подогревали тизеры в YouTube, посты в Facebook и "сториз" в Instagram - вкупе с фотосессиями, интерактивными презентациями и прочими элементами медиараскрутки, которые, кстати, были использованы ветеранами столь эффектно и эффективно, что более привычная к онлайн-промоушену молодежь должна чувствовать себя посрамленной. И вот наконец свершилось: пластинка в лаконичной белой обложке (ну да - этакие The Beatles) с многозначительной спичкой появилась на прилавках магазинов. А ее виртуальный аналог - доступен на музыкальных сервисах.

Оправдались ли ожидания в полной мере, так сразу и не ответишь. Были ведь те, кого две дебютные песни натолкнули на мысль об окончательном превращении Rammstein в веселых косплееров Laibach - и о подготовке ими развернутого концептуального политического манифеста, одновременно ироничного и трагического - про современную ФРГ, канувшую в небытие социалистическую Германию, пребывающий в лихорадке Евросоюз, оголтелых леволибералов, манипуляцию массами и так далее. Да и заранее "слитые" названия остальных треков - вроде Ausländer ("Понаехавший") - будто бы намекали... Как выяснилось, совсем на другое, и новой Mein Land не случилось.

Ausländer - задорный и старомодно аранжированный дискотечный "тяжеляк" с игривым "мон амур, йа льюблью тебья" и нахальным вкраплением латино-самбы в припеве - оказалась посвящена вовсе не мигрантам, а космополитичному секс-туризму, поэтому по праву может считаться своеобразным сиквелом скандальной Pussy. Впрочем, кто ещё сможет настолько бесцеремонно эксплуатировать ритмы и звук девяностых, делая вид, что так и надо? И, что самое главное, - быть в этом совершенно убедительными.

В том же направлении движутся и остальные треки. Halloman построен вокруг рассказа то ли о BDSM-увлечениях, то ли о других, еще более "специфических" интимных "предпочтениях" - вполне в стиле опытных и крайне внимательных и к "модным", и к "экзотичным" (вспомним хотя бы Mein Teil) перверсиям провокаторов из ФРГ.

А еще тут есть жесткий (музыкально - пожалуй, одна из самых "тяжёлых" вещей группы) и весьма прямолинейный антиклерикальный выпад Zeig Dich, мрачная (может быть, даже самая мрачная в их дискографии), безумно надрывная (такого вокала Линдеманна вы ещё не слышали) сказка о ребенке, остервенело пытающем свою нелюбимую куклу ("Тибибо, потерпи немножко!..") Puppe, - и любопытный, пусть и довольно бесхитростный закос под Nine Inch Nails - Weit Weg.

То есть - эклектика, эклектика и еще раз эклектика. Которая снова демонстрирует один из главных талантов германского коллектива - умение музыкантов быть разными, сохраняя узнаваемость и верность двум ключевым национальным архетипам: почти (иногда - и не почти) аутопародийной брутальности и зашкаливающей размашистой сентиментальности (да, без дежурной баллады, в очередной раз разыгрывающей эту карту, не обошлось).

В общем, Rammstein, прыгнув выше головы - и по форме, и по содержанию, - с двумя синглами, вернулись в свой родной терновый куст безотказно работающих провокаций в лоб. И уютно там расположились.

Короче - снова всех провели и вместо замаячившего было в воображении въедливых слушателей саркастичного политического высказывания выдали свежую порцию фирменных легкомысленных, но полных иронии социальных комментариев. "Laibach для детей", Kraftwerk для металхедов, Einstürzende Neubauten для масс, а что вы хотели? Это ведь тоже уже немало. За это, собственно, и любим.

Rammstein выступит 29 июля на московской БСА "Лужники".

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