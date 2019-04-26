Rammstein представили видео на песню Radio с нового альбома

Релиз нового диска состоится уже 17 мая. А пока музыканты сняли видео на сингл Radio. Наверное, впервые они появились перед зрителями в классических смокингах, белых носочках, тщательно постриженные и почти гламурные, кто-то даже и с пирсингом.

При этом, концертные съемки в студии дополняют вполне милитаристскими кадры, а иногда и перебивки с легкой, провокационной эротикой в духе 30-40-х, почти "дас ист фантастиш" - то есть можно сказать, что Radio следует некоторым немецким кинотрадициям и в какой-то степени стремится делать выводы из истории.

Режиссером видео стал Йорн Хейтманн. Тот самый, что снял и дебютный клип для нового альбома - Deutschland (то есть "Германия"). Кстати, первое видео группы за семь лет. Гитарист Rammstein Рихард Круспе уже высказался немецкому журналу Metal Hammer по поводу нынешних опытов в видео-арте: "Мне, как музыканту, теперь интереснее видеть, как вокал вписывается в песню и то, как вписываются в клипы наши мелодии"…

Но самое важное в увиденных видео, пожалуй, другое: принципиального изменения в саунде не последовало (напомним, что изначально работа над диском проходила в Минске в сопровождении симфонического оркестра).

Нет, Rammstein по-прежнему звучит плотно, жестко, индустриально и экспрессивно, абсолютно по-рокерски. Разве что с чуть большим влиянием электроники, с эпичностью и масштабностью треков, где тевтонские марши порой перемежаются симфоническими вставками и хуковыми, почти поп-припевами.

Кстати



Напомним, что в поддержку нового альбома Rammstein планируют и очередной мировой тур. А 29 июля снова выступят в Москве, на стадионе "Лужники".