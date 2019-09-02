Петер, вы очень часто бываете в России. Pain почти каждый год у нас выступает, в прошлом году вы приехали с Тилем Линдеманном, теперь - с Hypocrisy. Поделитесь впечатлениями о нашей стране. Насколько они меняются с каждой новой поездкой?

Петер Тэгтгрен: Они с каждым разом становятся всё насыщеннее. Я действительно очень люблю вашу страну, всегда приезжаю с удовольствием. В России замечательные люди. И я рад возможности приехать сюда и играть, а заодно увидеть страну.

Вы бывали во многих российских городах - и неоднократно. Что-нибудь произвело на вас какое-то особое впечатление?

Петер Тэгтгрен: Трудно выбрать из множества прекрасных воспоминаний что-то одно. И я бы не хотел выделять какой-то один российский город. Я был, наверное, в двадцати или тридцати. И все они по-своему хороши. Каждый обладает индивидуальностью.

Кстати, знаете, насколько в российских городах популярна песня Shut Your Mouth? Благодаря школьным дискотекам её у нас слышал, наверное, каждый, даже если он никогда не слушал метал.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3226543/track/27032843'>Shut Your Mouth</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/31127'>Pain</a> на Яндекс.Музыке

Петер Тэгтгрен: Вообще раньше не знал, теперь вот понемногу начинаю понимать, хе-хе.

Фанаты Hypocrisy и Pain - это ведь порой совершенно разные аудитории. Какой из проектов для вас важнее?

Петер Тэгтгрен: Все проекты для меня одинаково важны, ведь это мои детища. Просто это немного разные музыкальные стили, и содержат они разные мысли. И для меня важны все три. Это как рассуждать о том, кто из твоих детей важнее. Все важны.

А The Abyss вы почему закрыли? Решили, что налёта блэка, появившегося у Hypocrisy, достаточно?

Петер Тэгтгрен: Просто настал подходящий момент для перемен в группе, некоторой перестановки составляющих нашей музыки, в том числе элементов блэк-метала.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/133563/track/1249942'>Psycomantum</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/292743'>The Abyss</a> на Яндекс.Музыке

Как насчёт нового альбома Hypocrisy, которого фанаты ждут уже несколько лет. Когда он появится и о чём будет? Я слышал, что его концепция будет связана с цивилизацией майя.

Петер Тэгтрен: Он будет про древних инопланетян и всяком таком. Частично он будет об этом. Но вообще я ещё не закончил работать над текстами. Некоторые из них, возможно, будут совсем о другом. Но немало места займут темы, связанные с тем, что было на Земле до появления человечества. Меня это завораживает. Я придумываю свои истории, и это очень классное занятие.

А что с датой релиза?

Петер Тэгтгрен: Думаю, он выйдет уже в начале следующего года. А первый сингл и клип выйдут где-нибудь в ноябре.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3968820/track/38306885'>Eraser</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/292695'>Hypocrisy</a> на Яндекс.Музыке

Вы недавно объявили, что уже записан и сведён новый альбом проекта Lindemann.

Петер Тэгтгрен: Ага.

Расскажите о нём. Что угодно: название, примерная дата выхода. Он будет таким же провокационным по содержанию, как Skills in Pills? Звучание всё так же напоминает Pain? Дайте нам что-нибудь.

Петер Тэгтгрен: Ну, многого сказать я не могу. Но скажу, что на мой вкус он куда круче первого альбома - несомненно. В нём немного другие оттенки. Он более разнообразен, хотя и сохраняет влияние индастриала. Не могу заранее раскрывать подробности. Но обещаю: он будет хорош.

Скажите хотя бы, когда он выйдет?

Петер Тэгтгрен: Тоже где-то в районе ноября. Точнее сказать не могу - сам пока не знаю.

Надо полагать, что и "пэйновский" звук никуда не денется. В первом альбоме звучание было стопроцентно ваше.

Петер Тэгтгрен: Ну да, ведь всю музыку писал я. Когда слышишь голос Тиля, ты сразу думаешь о Rammstein, когда слышишь мои риффы и мелодии - о Pain. Так что это - Painstein.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2818496/track/24143435'>Yukon</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3762356'>Lindemann</a> на Яндекс.Музыке

Вы пишете всю музыку, а тексты пишет Тиль. В написании текстов вы совсем не участвуете?

Петер Тэгтгрен: Нет, это - задача Тиля. Он пишет свои тексты, я делаю свою музыку. Конечно, мы обсуждаем песни до того, как начинаем над ними работать: клёво, мол, будет сделать вот так или вот так. Вооружившись этими идеями, каждый идёт заниматься своим делом. А затем мы встречаемся, анализируем результат, думаем о вокале и прочих моментах. Это - командная работа.

Как вообще родилась идея сделать что-то вместе с Тилем?

Петер Тэгтгрен: Мы говорили о том, что надо поработать вместе, с конца девяностых. Но постоянно мешала нехватка времени. Rammstein вовсю гремел в девяностых - и в нулевых тоже. И сейчас всё ещё гремит. Но в 2013-м Тиль позвал меня на концерт и там мне сказал: "У меня тут появилось три свободных года. Так что давай, наконец, что-нибудь забабахаем".

Как вам последний альбом Rammstein, кстати?

Петер Тэгтгрен: Мне он реально понравился. Некоторые считают, что он недостаточно тяжёлый, а мне нравится.

Они приезжали с новыми песнями в Москву недавно, это было незабываемое масштабное шоу.

Петер Тэгтгрен: Конечно, я знаю, я там был!

Здесь? В Москве?

Петер Тэгтгрен: Ага.

Круто. Расскажите о дальнейших планах в рамках своих проектов.

Петер Тэгтгрен: У Hypocrisy четыре российских концерта в сентябре. Ещё один - в Дубае, плюс последний фестиваль в этом году. Кроме того, конечно, и новое видео снимем - тоже с Hypocrisy - в Санкт-Петербурге. Это будет клип для нового альбома. Будет интересно. А в ноябре у нас стартует совместный европейский тур с Amon Amarth и Arch Enemy. Так что этот год у нас насыщенный. В следующем - уверен, он будет не менее насыщенным - должно произойти ещё кое-что очень крутое. Но что именно - не скажу.

А как насчёт Pain? Будет новый альбом?

Петер Тэгтгрен: Да, после Нового года я начну думать о том, что дальше делать с Pain, каким должен быть звук: более индустриальным, более тяжёлым или ещё каким... Пока у меня нет ни малейшего чёртового представления!

А за деятельностью коллег следите?

Петер Тэгтгрен: Честно говоря, не особо. Я так занят тремя своими группами, что мне их хватает с лихвой. Хотя вокруг, конечно, масса классных групп. То, что я ие слушаю, не значит, что их нет.

Напоследок - пара слов для российских фанатов, которые придут на концерты.

Петер Тэгтгрен: Ну, что я могу сказать? Мы выйдем на сцену и покажем вам, где раки зимуют. И, надеюсь, вам, ребята, это понравится. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы потратили свои деньги не впустую. Мы будем вовсю угорать и, надеюсь, вы тоже.