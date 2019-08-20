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Сольный проект лидера Rammstein Тиля Линдеманна записал второй альбом

Рок
    20.08.2019, 16:16
Текст:   Козьма Лоханкин

Завершена работа над вторым полноформатным альбомом сольного проекта лидера культовой группы Rammstein Тиля Линдеманна.

Радостную новость сообщил второй участник проекта - тоже культовый музыкант, человек-оркестр из Швеции Петер Тэгтгрен, известный также своим индастриал-метал-проектом Pain, дэт-метал-группой Hypocrisy и блэкерской командой The Abyss.

На своей странице в Instagram Петер написал, что новый альбом группы Lindemann уже "готов, смикширован и спродюсирован". И поделился логотипом. От изложения других подробностей, однако, воздержавшись".

Кстати, Hypocrisy приедут в Москву уже 13 сентября.

Напомним, в конце июля Rammstein при аншлаге выступили в "Лужниках". Наш отчёт об этом событии - здесь.

Наш обзор Skills in Pills, первого альбома проекта Lindemann, - здесь.

Рецензия на недавно вышедший альбом Rammstein - здесь.

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