Сольный проект лидера Rammstein Тиля Линдеманна записал второй альбом

Завершена работа над вторым полноформатным альбомом сольного проекта лидера культовой группы Rammstein Тиля Линдеманна.
Радостную новость сообщил второй участник проекта - тоже культовый музыкант, человек-оркестр из Швеции Петер Тэгтгрен, известный также своим индастриал-метал-проектом Pain, дэт-метал-группой Hypocrisy и блэкерской командой The Abyss.
На своей странице в Instagram Петер написал, что новый альбом группы Lindemann уже "готов, смикширован и спродюсирован". И поделился логотипом. От изложения других подробностей, однако, воздержавшись".
Кстати, Hypocrisy приедут в Москву уже 13 сентября.
Напомним, в конце июля Rammstein при аншлаге выступили в "Лужниках". Наш отчёт об этом событии - здесь.
Наш обзор Skills in Pills, первого альбома проекта Lindemann, - здесь.
Рецензия на недавно вышедший альбом Rammstein - здесь.