Rammstein: Россия, мы любим тебя!

Группа Rammstein, отгремевшая в минувший понедельник в Москве на стадионе "Лужники", поблагодарила российских поклонников в соцсетях.

На своих официальных страницах в Facebook и Instagram музыканты опубликовали сообщение на русском языке: "Россия, мы любим тебя!".

Стоит отметить, что записи сопровождаются, по обыкновению группы, провокационным снимком, сделанным в ходе концерта и зафиксировавшим весьма пикантный момент выступления с участием гитаристов Пауля Ландерса и Рихарда Круспе.

Наш отчёт о концерте - здесь.

Наша рецензия на новый альбом - здесь.

Напомним, в рамках текущего тура Rammstein также выступят в Санкт-Петербурге. Это произойдёт 2 августа.