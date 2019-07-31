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Rammstein: Россия, мы любим тебя!

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    31.07.2019, 15:37
Текст:   Козьма Лоханкин

Группа Rammstein, отгремевшая в минувший понедельник в Москве на стадионе "Лужники", поблагодарила российских поклонников в соцсетях.

На своих официальных страницах в Facebook и Instagram музыканты опубликовали сообщение на русском языке: "Россия, мы любим тебя!".

Стоит отметить, что записи сопровождаются, по обыкновению группы, провокационным снимком, сделанным в ходе концерта и зафиксировавшим весьма пикантный момент выступления с участием гитаристов Пауля Ландерса и Рихарда Круспе.

Наш отчёт о концерте - здесь.

Наша рецензия на новый альбом - здесь.

Напомним, в рамках текущего тура Rammstein также выступят в Санкт-Петербурге. Это произойдёт 2 августа.

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