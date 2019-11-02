Вышел еще один клип сольного проекта лидера Rammstein

Знатный деятель культуры, любимец россиян, фронтмен вокально-инструментального коллектива Rammstein Тилль Линдеманн представил третье видео со своей грядущей пластинки.

Произведение называется Knebel ("Кляп"), в текстовой своей части рассказывает про предпочитаемые автором сексуальные практики, тогда как в визуальной - всё вновь забористо, нездорово, ихтиологично, перверсивно.

Словом, демонстрирует все то, за что исполнитель так почитаем аудиторией с нетипичным складом ума.

Крепко (но всё же недостаточно) отцензурированная версия ролика доступна на официальном YouTube-канале проекта Lindemann. Версию без цензуры также можно найти на просторах Сети - для особо сочувствующих и любознательных эстетов. А песню можно послушать здесь:

Коллега Тилля, уважаемый Петер Тэгтгрен, в кадре также присутствует, отвечая, помимо прочего, на акустические гитарные переборы.

Кстати, "Кляп" - это НЕ то видео, которое Линдеманн, как поспешили сообщить некоторые СМИ и ИА, снимал на "Ленфильме".

Релиз нового альбома проекта состоится 22 ноября.

Ранее мы писали про клипы на первый и второй синглы пластинки.