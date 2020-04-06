Принят Государственной Думой 1 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года

Статья 1

Пункт 1 части 5 статьи 151 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 52, ст. 6963; 2014, N 30, ст. 4223; 2016, N 52, ст. 7491; 2017, N 24, ст. 3478; N 31, ст. 4827; 2018, N 18, ст. 2572; N 49, ст. 7523; N 52, ст. 8101; 2019, N 18, ст. 2214) дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) информации, содержащей предложение о розничной торговле лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств, и (или) информации, содержащей предложение о розничной торговле лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии и разрешения на осуществление такой деятельности, если получение лицензии и разрешения предусмотрено законодательством об обращении лекарственных средств;".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815; N 31, ст. 4161; 2011, N 50, ст. 7351; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 52, ст. 7540; 2015, N 29, ст. 4367,4388; 2016, N 27, ст. 4238; 2017, N 31, ст. 4791; 2018, N 1, ст. 9; N 49, ст. 7521; 2019, N 23, ст. 2917; N 31, ст. 4456; N 52, ст. 7793) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) пункт 33 после слов "розничную торговлю лекарственными препаратами," дополнить словами "в том числе дистанционным способом,";

б) пункт 35 после слов "розничную торговлю лекарственными препаратами," дополнить словами "в том числе дистанционным способом,";

в) пункт 36 после слов "розничную торговлю лекарственными препаратами," дополнить словами "в том числе дистанционным способом,";

2) пункт 24 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"24) принятие решений, являющихся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также сетевых адресов в единую автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", в отношении информации, содержащей предложение о розничной торговле лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с настоящим Федеральным законом, и (или) информации, содержащей предложение о розничной торговле лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии и разрешения на осуществление такой деятельности, если получение лицензии и разрешения предусмотрено законодательством об обращении лекарственных средств;";

3) в статье 55:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов) может осуществляться аптечными организациями дистанционным способом. Розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом могут осуществлять аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения. Порядок выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом, требования к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую торговлю, и порядок ее осуществления, а также правила доставки лекарственных препаратов гражданам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Информация об оплаченных (отпущенных) и полученных лекарственных препаратах вносится в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 67 настоящего Федерального закона.";

б) в части 5 слова "(за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов)" исключить;

в) часть 7 после слов "и продавать" дополнить словами ", в том числе дистанционным способом,";

г) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, Правительство Российской Федерации при необходимости вправе установить временный порядок розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов) дистанционным способом, порядок выдачи разрешения на осуществление торговли, предусмотренной настоящей частью, требования к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую торговлю, а также временные правила доставки лекарственных препаратов гражданам.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положение части 9 статьи 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" применяется до 31 декабря 2020 года включительно.

Президент Российской Федерации В. Путин