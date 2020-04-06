Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 87-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в статью 56 Воздушного кодекса Российской Федерации и статью 14 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 3 Федерального закона от 20 апреля 2014 года N 73-ФЗ "О внесении изменений в статью 56 Воздушного кодекса Российской Федерации и статью 14 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 16, ст. 1830) изменение, заменив слово "пяти" словом "десяти".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин