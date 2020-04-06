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06.04.2020 12:26
Рубрика: Спорт

Испанский лыжник покорил горы, не выходя из дома

Текст: Максим Домчев
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Во время вынужденной самоизоляции непросто приходится всем. Спортсмены осваивают тренировки в домашних условиях, но особенно тяжело приходится тем, чьи увлечения связаны с горами.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Испанский фрирайдер Филипп Клейн Герреро незадолго до пандемии коронавируса собирался вместе со своей семьей отправиться в горы и от души покататься на лыжах. Но вспышка заболевания вынудила его и миллионы людей остаться дома.

"Предполагалось, что это будет самое большое приключение в году, то самое, которое я с нетерпением ждал целый год. Однако карантин заставил меня остаться дома. Но я придумал способ кататься на лыжах, не выходя из своей гостиной", - написал спортсмен в Youtube.

В домашних условиях он создал гору, которую покорил и потом спустился с нее вниз на лыжах. Пользователи оценили креативность молодого человека и восхитились его умением найти выход в непростой ситуации.

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