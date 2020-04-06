Источник: "Сельта" не отпускала Смолова в Россию

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов отправился из Испании в Россию, так и не получив разрешение от клуба.

Как сообщает Metaratings.ru, со ссылкой на свой источник, руководство "Сельты" не разрешало Смолову покидать Испанию. По данным издания, россиянин действительно обратился к руководству клуба, но так и не получил разрешение.

"Спросить разрешение - это одно, но добро в руководстве "Сельты" ему никто не дал, - сказал источник в клубе близкий к руководству "Сельты". - Это чистой воды "самоволка". Есть определенная директива Ла Лиги, которая гласит: все футболисты, которые сейчас на карантине, должны четко ему следовать и оставаться внутри Испании".

Сообщается, что после этого поступка "Сельта" не собирается выкупать Смолова после завершения арендного соглашения с "Локомотивом".

Смолов перешел в "Сельту" в конце зимнего трансферного окна и провел за новый клуб четыре матча, в которых сумел забить один мяч в ворота мадридского "Реала".