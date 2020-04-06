Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 97-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Внести в статью 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 92, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2003, N 50, ст. 4858; 2005, N 10, ст. 760; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 49, ст. 7040; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 30, ст. 4067; 2015, N 10, ст. 1409; N 29, ст. 4385; 2016, N 26, ст. 3863, 3891; N 27, ст. 4225, 4294; 2018, N 31, ст. 4840; 2019, N 18, ст. 2212) следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"8) присвоенные страховщику кредитные рейтинги (в случае присвоения), а также информация об их подтверждении, пересмотре или отзыве;";

2) абзац первый пункта 7 после слова "страховщиком" дополнить словами ", уполномоченным органом или организацией".

Статья 2

Абзац шестой пункта З статьи 6 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2006, N 31, ст. 3437; 2011, N 48, ст. 6728; 2013, N 30, ст. 4084; 2018, N 53, ст. 8440) изложить в следующей редакции:

"сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.".

Статья З

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; 2008, N 42, ст. 4696; N 44, ст. 4982; 2009, N 1, ст. 25; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7591; 2013, N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, N 27, ст. 3958; 2016, N 1, ст. 46; N 26, ст. 3891; 2017, N 18, ст. 2661; N 30, ст. 4456; 2018, N 11, ст. 1584, 1588; N 18, ст. 2557; N 24, ст. 3400; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5115; 2019, N 27, ст. 3538; N 31, ст. 4423, 4430; N 52, ст. 7787) следующие изменения:

1) в пункте 175 части первой статьи 18 слова "рейтинговых агентств, рейтинги" заменить словами "кредитных рейтинговых агентств и осуществляющих в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность иностранных кредитных рейтинговых агентств, кредитные рейтинги", слово "рейтингов" заменить словами "кредитных рейтингов";

2) в пункте 11 части первой статьи 46 слово "рейтинг" заменить словами "кредитный рейтинг", слова "Перечень рейтинговых агентств, рейтинги" заменить словами "Перечень кредитных рейтинговых агентств и осуществляющих в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность иностранных кредитных рейтинговых агентств, кредитные рейтинги", слова "показателей соответствующих рейтингов" заменить словами "уровней соответствующих кредитных рейтингов".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2005, N 1, ст. 19; 2006, N 31, ст. 3440; 2013, N 30, ст. 4084) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:

"2. В случае присвоения кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, кредитного рейтинга облигациям с ипотечным покрытием, кредитного рейтинга эмитенту таких облигаций эмитент облигаций с ипотечным покрытием обязан раскрывать и предоставлять сведения о таких кредитных рейтингах, а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве";

2) абзац четвертый части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:

"сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, ипотечным сертификатам участия, лицу, выдавшему такие ипотечные сертификаты участия (в случае присвоения кредитного рейтинга ипотечным сертификатам участия, кредитного рейтинга лицу, выдавшему такие ипотечные сертификаты участия), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве;".

Статья 5

Внести в статью 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2010, N 49, ст. 6409; 2011, N 50, ст. 7343; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 41, ст. 5629) следующие изменения:

1) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:

"2) кредитного рейтинга;";

2) в части 21 слова "определенного рейтинга рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации" заменить словами "кредитного рейтинга определенного уровня, присвоенного кредитным рейтинговым агентством".

Статья 6

В пункте 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2018, N 32, ст. 5103) после слова "присвоение" дополнить словом "кредитных", слова "(далее - рейтинговые агентства)" исключить.

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4348) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в части 5 слова "кредитными рейтинговыми агентствами, зарегистрированными за пределами территории Российской Федерации" заменить словами "иностранными кредитными рейтинговыми агентствами, осуществляющими в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность (далее - иностранное кредитное рейтинговое агентство)";

б) в части 10 слова ", осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность (далее - иностранное кредитное рейтинговое агентство)," исключить;

2) в части 4 статьи 8 слова "более пяти лет подряд или" исключить;

3) в пункте 11 части 1 статьи 15 слова "кредитные рейтинговые агентства, зарегистрированные за пределами территории Российской Федерации" заменить словами "иностранные кредитные рейтинговые агентства".

Президент Российской Федерации В. Путин