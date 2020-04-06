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06.04.2020 20:02
Рубрика: Общество

Как течет время

Ученый и чемпион пришли домой к школьникам
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 74(8128)
Что было бы, если бы обезьяны отказались эволюционировать? Когда мы научимся общаться с помощью передачи мыслей? Какой вред человек наносит природе? Длинные нерабочие дни - отличный шанс не только хорошо выспаться, но и узнать много нового о том, как устроен мир.
Онлайн-встречи школьников с учеными проходят в соцсети Instagram. Одна из тем: 3D-мир из принтера. Фото: Peshkov/Istock Онлайн-встречи школьников с учеными проходят в соцсети Instagram. Одна из тем: 3D-мир из принтера. Фото: Peshkov/Istock
Онлайн-встречи школьников с учеными проходят в соцсети Instagram. Одна из тем: 3D-мир из принтера. Фото: Peshkov/Istock

Российское движение школьников запустило проект "Объясните нормально": это онлайн-встречи с известными учеными в соцсети Instagram. Прямые эфиры проходят каждый день. На вопросы школьников уже ответила антрополог, старший научный сотрудник Дарвиновского музея Елена Сударикова. О том, как будут выглядеть люди через сто лет и как на человечество влияет цифровая реальность, с большим интересом послушали и взрослые.

Фото: Мария Ленц / Комсомольская Правда
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Вслед за антропологами пошли биологи: в эфир РДШ вышел кандидат биологических наук и ведущий сотрудник Института биофизики СО РАН Егор Задереев. Почему до сих пор не появилось лекарство от всех болезней? Это была одна, прямо скажем, из очень актуальных тем, которые обсуждал ученый. "Был приятно удивлен, что на эфир "просто про биологию" пришло так много людей. Были отличные вопросы от детей. Для подрастающего поколения стримы и Live в Instagram - часть жизни, и наша задача сейчас встроиться в нее", - рассказал он.

"Объяснял все норм" про физику Дмитрий Побединский, популяризатор науки и автор книги "Только физика, только хардкор". Среди вопросов: когда появилось время и как на самом деле оно течет? Можно ли просчитать идеальную мелодию, которая станет хитом на все времена?.. Акция "Объясни норм" уже набрала десятки тысяч просмотров в соцсети.

Кстати, для тех, кто не хочет потерять форму от длительного сидения дома, Российское движение школьников запустило другую акцию - онлайн-марафон "РДШ за спорт". Каждую неделю известные спортсмены делятся со школьниками видеотренировками и бросают вызов: смогут ли ребята ежедневно выполнять упражнения?

И это не так-то просто: спортивные центры и даже площадки закрыты. А тренироваться дома? Нужна мотивация. Как раз такую "зарядку" и предлагает движение школьников. Именитые спортсмены знают, как из бытовых предметов сделать спортивный инвентарь. Каждый вторник в группе РДШ в социальной сети "ВКонтакте" атлеты делятся со школьниками своими лайфхаками.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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К примеру, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина предложила школьникам тренировку на все группы мышц. Среди упражнений - прыжки с высоким подъемом колена, приседания, статичная планка, выпады, прыжки вверх, махи руками в противоположные стороны. Также Мария посоветовала завершать занятия растяжкой и показала несколько упражнений, благодаря которым дыхание придет в норму, а мышцы станут эластичными и лучше восстановятся.

Меньше чем за неделю тренировка набрала 26 тысяч просмотров, а школьники приняли вызов и начали выполнять упражнения. Кстати, ребята делятся с друзьями и одноклассниками и собственными наработками: домашняя йога, растяжка, кроссфит, тренировки с фитнес-резинками. Вместо тренажеров в ход идет все: отжаться можно от кровати, проработать бицепс - бутылками с водой, упражнения почти на любую группу мышц сделать с обычным стулом.

Где посмотреть и поучаствовать

Записи эфиров "Объясни нормально" доступны в официальном аккаунте Российского движения школьников (@skm_rus) в Instagram. Спортивный онлайн-марафон проходит в соцсети "ВКонтакте" в официальной группе РДШ.

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