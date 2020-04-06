Кабмин ограничил размер наценки на маски и перчатки 10 копейками

Наценка на медицинские маски и перчатки в рознице не должна превышать 10 копеек за единицу товара, постановило правительство.

В документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, прописаны особенности обращения ряда медизделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли ими на ближайшие 90 дней. В перечень вошли фильтрующие респираторы, медицинские маски и перчатки, марля, одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов, комплекты индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи.

Для товаров, произведенных до и после вступления постановления в силу, размер оптовой надбавки на каждом этапе прохождения не должен превышать 10 процентов от закупочной цены или себестоимости.

Для розничной торговли в организациях, обладающих лицензиями на торговлю лекарственными препаратами, предельный размер наценки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10 копеек за единицу товара.