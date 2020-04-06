Кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для обращений о каникулах

Правительство установило максимальные размеры для кредитов, по которым заемщики, пострадавшие от пандемии коронавирусной инфекции, смогут обращаться в банки для получения "кредитных каникул".

Для потребительских кредитов физических лиц - это 250 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч.

Предельный размер автокредита под залог автомобиля установлен в 600 тысяч рублей, а займов, выданных не для предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, - 1,5 миллиона.

Согласно принятому закону заемщики имеют право на "кредитные каникулы" сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30 процентов по сравнению со среднемесячными доходами в предыдущем году. С заявлением в банк можно обратиться в любой момент времени не позднее 30 сентября 2020 года.