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Те, кто раньше считали, что удаленная работа возможна только в городских условиях, осознали ошибочность своих выводов. Люди успешно занимаются своим делом и вне города.

Много людей выезжает на дачи и летом, интернет тянет. "Мы каждый год наблюдаем приток людей в области в праздники (особенно майские) и летом. Катастрофических отказов не происходило", - говорит ИТ-эксперт Александр Баулин, который уверен, что не будет проблем и сейчас.

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Однако обычный "дачный" трафик не носит черты рабочего, с видеоконференциями. Выросла и вечерняя нагрузка, когда люди, не имеющие в загородном доме фиксированного интернета, пытаются смотреть фильмы. "Текущая ситуация отличается тем, что появился еще также дневной рабочий трафик. Который пока что не создает какой-то катастрофической загрузки", - говорит телекомспециалист Алексей Бойко. По его мнению, нет оснований для беспокойства по поводу работы сетей сотовой связи.

Сегодня мобильной связью 4G покрыто более 90% территории населенных пунктов Подмосковья и транспортных магистралей Московского региона, в четверти населенных пунктов в области этот показатель приблизился к 100%. Качество и уровень покрытия сети в Подмосковье можно назвать приближенным к столичному, заявили "РГ" в пресс-службе МТС. В Yota рост нагрузки назвали "незначительным", в "Билайне" отмечают экспоненциально растущий трафик.

"Сети сегодня выдерживают нагрузку, запас есть, - констатирует Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Распределение "размазано" тонким слоем. Есть случаи, когда где-то локально что-то не работает в пиковые часы. Под "не работает" я скорее понимаю сервисы, которым не хватает связанности. Многие сервисы завязаны на оборудовании, которое стоит не в России, а находится на серверах Amazon в Германии, США и других странах. И из-за этого возникают проблемы. Они не связаны с локальной емкостью сети и возможностью доступа". Эксперт отмечает, что, если бы были проблемы с доступом, люди не могли бы войти в Интернет. "Проблемы со связанностью на российской стороне решить практически невозможно. Это проблема каналов, которые находятся в других странах. Поэтому остается ждать, когда они разгрузятся и расширят свои мощности", - заключает Муртазин.

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Спутниковый интернет заменить широкополосный и мобильный тоже не сможет. "Это лишь вынужденный вариант для тех регионов, где нет других альтернатив. Спутниковый интернет остается нишевым решением для мест, куда не пришел 4G или даже 3G. Задержка в спутниковых каналах и высокая стоимость услуги - слишком ограничивающие факторы, чтобы всерьез говорить о спутниковом интернете как об альтернативе мобильному и наземному интернету", - полагает Алексей Бойко.

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