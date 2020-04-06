По данным РАНХиГС, каждый четвертый российский родитель нанимает ребенку репетитора. Старшеклассников натаскивают на олимпиады, ОГЭ и ЕГЭ. Для многих семей такие уроки давно уже стали важной статьей расходов. Сродни квартплате. Режим самоизоляции не остановил "гонку" будущих абитуриентов за заветными 100 баллами. А потому репетиторство сейчас активно уходит в онлайн. Даже возрастные педагоги осваивают цифровые электронные доски и стриминговые сервисы.

- Сын - выпускник - готовится с репетитором онлайн уже две недели. Педагогу по математике 74 года, но он быстро сориентировался и для дистанционных уроков даже купил интерактивную доску, - рассказывает наша коллега - мама. - Сейчас, например, они отрабатывают комплексные числа. Занятия по скайпу - с помощью приложения AWW App. На этой интерактивной доске может писать как репетитор, так и ученик. Выполняют задания, разбирают параграфы. Перед занятием сын также заходит в электронную версию учебника.

Кому-то войти в IT легче, кому-то - сложнее. Но стараются все.

- Нам повезло: удалось попасть к очень сильному репетитору по математике, одному из лучших в городе. Педагогу за 60, и сын ездил к нему домой. Но коронавирус внес коррективы, - говорит мама Елена Оборина из Перми. - Уже два занятия прошло в режиме видеоконференции. Созвонились, настроили cкайп. Правда, и ребенок, и учитель говорят, что заниматься сложнее. Иногда "подвисает" интернет, ухудшается веб-картинка. Тогда ребенок зачитывает решение вслух. Так и работают.

Еще один тренд последних дней: нагрузка на онлайн-агрегаторы и образовательные платформы возросла в два-три раза. К примеру, популярный маркетплейс услуг Profi.ru фиксирует резкое увеличение заказов на дистанционные услуги репетиторов. На сайте зарегистрировано более 350 000 репетиторов по всей России и на прошлой неделе 66 процентов всех заказов были на обучение в онлайн. По сравнению с прошлым годом число заказов на "дистант" увеличилось на 158 процентов по РФ и на 180 (!) процентов по Москве. Самые популярные предметы - английский язык, математика, русский, обществознание.

- Пандемия коронавируса в состоянии парализовать даже мировую экономику, но точно не подготовку выпускников российских школ, - рассуждает эксперт ЕГЭ, председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы Москвы Роман Дощинский. - Репетиторство - это образование с очень быстрой, даже моментальной реакцией на потребности школьников и родителей. И успехи наших выпускников - в том числе дело рук частников. Сейчас мы видим, что рекордно растет спрос не просто на отдельные видеоконсультации. Чрезвычайно востребованы полноценные занятия на удаленке. Учитель объясняет, спрашивает, предлагает задания, организует совместный поиск решений… Все как на обычном уроке, только онлайн. Насколько эффективны уроки в удаленном формате, если их проводить постоянно? Что делать с ребятами, которые не могут сами собраться и освоить школьный курс? Ответы на эти вопросы мы получим только по итогам 2020 года.

Даже возрастные педагоги осваивают цифровые электронные доски и стриминговые сервисы

А вот данные Яндекс.Репетитор: после перехода на дистанционное образование школьники начали решать в 3 раза больше задач: 300 тысяч решений в день сегодня - против 100 тысяч, которые были вчера. По информации Учи.ру, интерес к экспресс-курсам по подготовке к ОГЭ по математике вырос более чем в два раза. И даже компании, которые во многом работают на отдельные регионы, показывают рост. Например, для всех школ Волгограда была открыта бесплатная онлайн-платформа MAXIMUM Education. Уже сейчас создано 62 дополнительные группы, в которых обучаются более 3500 учеников.

- Видим рост интереса к онлайн-обучению в первую очередь со стороны тех, кто раньше выбирал офлайн. На бесплатные курсы по школьной программе, которые мы открыли на время карантина, за март зарегистрировалось больше миллиона пользователей, - говорит исполнительный директор онлайн-школы "Фоксфорд" Владимир Алешин. - Интерес со стороны преподавателей тоже вырос. Мы проводим сейчас вдвое больше собеседований. Прогнозируем, что среди тех, кто вынужденно пришел в онлайн, около 10 процентов оценит преимущества формата и останется.

Кстати

Аналитики рынка посчитали: дополнительное онлайн-обучение школьников ежегодно растет как минимум на 30 процентов. А в целом рынок частных уроков в России уже давно превысил 100 млрд рублей в год. Только английским языком с репетиторами занимается 2,2 млн школьников и 406 тысяч дошкольников. Математикой - около 3 млн ребят. Средний чек за один предмет в месяц в Москве - примерно 4700 рублей. В регионах - 2100 рублей.

- Мы видим двукратный рост числа заявок на все индивидуальные занятия, - говорит директор по бизнес-развитию школы Skyeng Александр Ларьяновский.