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06.04.2020 20:53
Рубрика: В мире

Домашний разговор с Владимиром Снегиревым

Российская газета - Федеральный выпуск № 74(8128)
Иногда бывает, что люди, о которых ты писал или брал у них интервью, становятся затем твоими друзьями, либо ты просто поддерживаешь с ними связь. У меня таких много по всему миру. Попросил рассказать, как изменилась их личная жизнь в связи с необходимостью соблюдать условия изоляции, какие новые возможности открыл перед каждым из них кризис, что помогает им в это нелегкое время. И вот какие ответы получил.

Часть 4

Карловы Вары

Сергей Черничкин, предприниматель, глава компании "Киншперкский пивовар":

Вот уже две недели, как все наши предприятия - а это пивоварня, два ресторана, магазин - закрыты на замок. Работники сидят дома, хотя зарплату мы обязаны им выплачивать в объеме шестьдесят процентов. Государство обещает возместить часть расходов, но когда и в какой форме это будет сделано, неизвестно. Как неизвестен и срок окончания карантина.

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Поскольку текущим бизнесом заниматься невозможно, то много времени уделяю размышлениям о будущих проектах, а также о том, как восстановить свое дело после окончания кризиса. Возобновил попытку выучить испанский язык. В выходные дни поеду на рыбалку, это не запрещено.

Анкара

Фазиля Зейнал-заде, служащая:

- Как и все работники государственных учреждений, я сейчас вынуждена трудиться дома, по принципу удаленного доступа. А муж, специалист частной компании, должен два-три раза в неделю ездить на работу.

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Возможно, это покажется вам странным, но сейчас, после объявления карантина, я больше, чем прежде, занята разными делами. Надо три раза в день покормить ребенка и чем-то занять его. Надо с помощью телефона и компьютера выполнить все необходимые служебные обязанности. В итоге времени на отдых почти не остается. Если же оно бывает, то стараюсь прочесть те книги, до которых раньше никак не доходили руки. Жизнь сильно меняет наши прежние привычки, мы не гонимся за модой, ограничиваем себя в покупках, больше ценим семейные традиции.

Помогает моя вера в Бога, а еще, наверное, то, что я выросла в Советском Союзе. Нам всегда было нелегко, особенно в тот период, который последовал за развалом страны. Все это сделало меня сильной.

Таллин

Уку Рандмаа, руководитель строительной фирмы, третий призер кругосветной гонки на выживание "Золотой глобус":

- Во время кругосветки посреди Атлантики у меня кончилась еда и потому пришлось заняться рыбной ловлей. Похудел тогда на 24 кг.

Сам понимаешь, после таких приключений уже ничего не страшно. Никакой вирус. Однако, чтобы не подвергать опасности своих маленьких детей, работаю сейчас дома за компьютером. А рабочие-строители продолжают трудиться на объектах.

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Кризис, конечно, не обойдет стороной и нашу строительную отрасль. Новых заказов нет, и когда они будут - не ясно. Но я оптимист. Во-первых, есть какие-то накопления, ты же помнишь, что сразу после финиша во Франции я хорошо продал там свою яхту. А во-вторых, если уж мы пережили две мировых войны, то переживем и эту, третью.

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