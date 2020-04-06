Скидками и снижением цен будут, по мнению экспертов, реагировать застройщики на падение спроса из-за эпидемии коронавируса. Насколько существенными они будут, зависит от продолжительности режима самоизоляции.

Три варианта сценариев падения спроса на жилье составили аналитики кредитного рейтингового агентства НКР. По их мнению, если режимы карантина и самоизоляции сохранятся лишь в апреле - мае, то уже в третьем квартале может начаться полноценное восстановление спроса. В апреле - июне застройщики будут проводить акции и предлагать скидки. Цены на новостройки по итогам года останутся на уровне конца 2019 года: застройщики временно сократят предложение, чтобы поддержать комфортный для себя уровень цен.

Негативный сценарий предполагает окончание карантина не ранее середины лета. В этом случае падение объемов рынка сохранится и во втором полугодии, так как заметная доля населения лишится существенной части доходов, которые начнут восстанавливаться не ранее IV квартала. Для поддержания объемов продаж застройщикам придется снижать цены на 10% и более.

Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к падению спроса на жилье на 25% и более. Вероятно, еще более заметное снижение цен застройщиками - на 20-30%, считают в НКР. Восстановление спроса и цен может занять от двух до четырех лет.

Большинство потенциальных покупателей жилья в новостройках теперь отложат приобретение на неопределенный срок из-за неуверенности в будущем, считает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Первый значимый спад спроса (скорее всего, на десятки процентов) придется уже на летний период. "Если же режим самоизоляции и остановка экономики продлятся до лета, то очевидно, что активность покупателей сократится радикально и до конца текущего года уже не восстановится", - говорит она.

При любом сценарии карантина снижение спроса на столичном рынке новостроек будет гораздо более существенным, чем 5-10%, считает гендиректор УК "Развитие" Игорь Козельцев. Если эпидемия ограничится одной волной, которую удастся купировать за несколько месяцев, то после серьезного падения спроса рынок постепенно начнет восстанавливаться, но по итогам года отрицательная динамика сохранится и может захватить 2021 год.

Если режим самоизоляции продлится до мая, то столичный рынок недвижимости не столкнется с серьезными сложностями, считает коммерческий директор ГК "А101" Анна Боим. "Фактически продажи в режиме карантина велись всю вторую половину марта, однако итоги месяца показали рост количества сделок", - говорят в компании. Основной стимул спроса - попытка зафиксировать низкую ипотечную ставку и вложить в недвижимость рублевые накопления.

Цены в марте совершили скачок, но в ближайшем будущем начнется их медленное снижение, считает гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. Все большее количество застройщиков понимают, что в ближайшее время нужно продать как можно больше, так что после карантина начнутся скидки и акции.