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06.04.2020 22:06
Рубрика: В мире

Пираты снимают маски

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 74(8128)
Острая нехватка средств индивидуальной защиты от усиливающейся пандемии коронавируса вынуждает США использовать крайне спорные методы для получения крупных партий масок и респираторов на международных рынках. При этом грубо "расталкивать локтями" остальных покупателей этого товара в Вашингтоне нисколько не стесняются, даже когда речь идет о близких союзниках.

На днях стало известно о том, что приготовленные для отправки в Германию 200 тысяч респираторных масок модели N95 были изъяты в Таиланде и перенаправлены в США. По данным немецкого издания Tagesspiegel, защитное медоборудование было изготовлено в Китае по заказу полиции Берлина. Но, несмотря поведенную предоплату и готовность к отправке в ФРГ, так необходимый немецким правоохранителям товар в последний момент из Бангкока на самолете прямиком отправился в Америку.

Фото: Сергей Новиков/РГ
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Горечь обиды уязвленные таким "не партнерским" поведением своего трансатлантического союзника в Берлине скрывать не стали. Как заявил курирующий внутренние дела в германской столице Андреас Гайзель, США повели себя как "современные пираты". "Нельзя себя вести с партнерами вот так", сказал немецкий чиновник, пожаловался на "методы дикого запада" и призвал правительство ФРГ "указать Соединенным Штатам на необходимость соблюдать международные правила". А мэр Берлина Михаэль Мюллер пошел еще дальше, обвинив президента США Дональда Трампа в "отсутствии солидарности, безответственности, бесчеловечном и неприемлемом поведении".

Раздражение немецких политиков понять можно, ведь не прошло и трех недель после предыдущего громкого скандала между Германией и США. Тогда Белый дом бесцеремонно попытался заполучить эксклюзивные права на разрабатываемую немецкой компанией CureVac AG вакцину от коронавируса. Причем, по сведениям СМИ, склонял руководство германской фирмы к выгодному американцам решению лично Дональд Трамп, обещая при этом 1 миллиард долларов за передачу технологии изготовления медицинского препарата.

Впрочем, немцы - не единственные "обиженные" на столь беспардонное поведение "старшего товарища". Ранее руководитель французского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс назвала попытки отдельных стран заполучить респираторные маски настоящей "охотой". По ее словам, когда французам удалось найти доступный запас готовых к продаже масок американцы "с ходу заплатили в три раза больше".

Напомним, что в минувший четверг в США был введен в действие закон о оборонной продукции (Defense Production Act), который позволяет американским госведомствам применять любые необходимые методы для обеспечения приоритетных поставок средств индивидуальной защиты от COVID-2019 на внутренний рынок. Прежде всего, речь идет о необходимости запрета на экспорт производимых американской компанией 3M респираторных масок модели N95. "Нам необходимы эти вещи немедленно для внутреннего использования", - пояснил глава Белого дома.

После такого поворота событий сильно заволновался даже ближайший сосед США - Канада. Премьер-министр этой страны Джастин Трюдо уже назвал принятое Вашингтоном решение заблокировать экспортные поставки масок в его страну "ошибкой" и намекнул на то, что Канада также "многое поставляет американцам".

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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Как отмечают эксперты, в то время, когда миру как никогда нужна солидарность в борьбе со смертельным коронавирусом, США действуют прямо противоположно и проявляют настоящий протекционистский эгоизм. При этом в активе у американцев - недосягаемые для многих других стран преимущества в виде неограниченной покупательной способности и отлаженной логистике. Так, если для срочной доставки дефицитного медицинского товара из Азии большинству государств необходимо вести переговоры с авиационными брокерами и фрахтовать транспортные самолеты у третьих сторон, то США имеет возможность немедленно отправить транспортник в любую точку мира и быстро забрать приглянувшийся груз.

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