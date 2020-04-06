Как валютные колебания повлияли на финансовую отчетность "Роснано"

Согласно опубликованной в минувшую пятницу финансовой отчетности "Роснано" по МСФО за 2019 год, чистый убыток этой группы составил 16,5 млрд рублей. В компании объясняют это эффектом курсовых разниц. Более трети объема инвестиционного портфеля "Роснано" составляют зарубежные активы, и на их оценке негативно сказалось укрепление рубля в прошлом году. В результате, с учетом фактора курсовых разниц, справедливая стоимость инвестиционного портфеля снизилась на 5,1 млрд руб.

О том, как сильно влияют колебания на валютном рынке на финансовую отчетность инвестиционных фондов, таких как "Роснано", говорит и тот факт, что по итогам первого квартала текущего года чистая прибыль компании составила 11,7 млрд рублей. Это произошло благодаря ослаблению российского рубля и, как следствие, приросту справедливой стоимости инвестиционного портфеля на 14,1 млрд рублей.

Поэтому более объективным показателем, позволяющим оценить действительное положение дел, в компании считают динамику стоимости инвестиционного портфеля, очищенную от эффекта курсовых разниц.

"Как видно, положительные результаты первого квартала существенно отличаются от годового убытка, но определяющее значение в обоих случаях оказывают курсовые разницы, - поясняет исполнительный директор УК "Роснано" Борис Подольский. - Без учета курсовых разниц портфель за 2019 год вырос на 1,5 млрд рублей, а в первом квартале текущего года - на 0,3 млрд рублей. И это уже напрямую показывает эффективность управления".

Другим важным фактором, определившим финансовый результат "Роснано", стали высокие процентные платежи по обслуживанию долга. Компания является единственным в России инвестиционным фондом в отрасли прямых и венчурных инвестиций, для которого основным источником финансирования являются кредитные, а не акционерные средства.

Как следствие существенную часть средств приходится направлять на обслуживание долга вместо инвестиций. Так, в 2019 году на эти цели было направлено 51,1 млрд рублей, из них на погашение основной суммы долга пришлось 37,6 млрд рублей. Также в минувшем году компании удалось досрочно погасить долговые обязательства на сумму 15,9 млрд рублей.

Что касается инвестиционных результатов "Роснано", то они видны по доходности реализованных проектов. В 2019 году эта компания вышла из четырех проектов, общие поступления от чего превысили 6 млрд рублей. Наиболее крупным выходом стала продажа доли в биофармацевтической компании "Нанолек", стоимость которой выросла почти вдвое.

За весь период деятельности, включая 2019 год, было реализовано 54 выхода из инвестиционных проектов со средним IRR*, равным 15,5% (IRR к справедливой стоимости инвестиций 2013 года служит одним из ключевых показателей эффективности, согласно договору управления между АО "РОСНАНО" и УК "РОСНАНО") и общим объемом поступлений 75,3 млрд рублей. Накопленным итогом компании стало получение положительного результата от инвестиций: сумма поступлений от проектов и справедливой стоимости по состоянию на конец 2019 года превысила совокупные фактические инвестиции портфеля на 14,1 млрд рублей.

"Более 30% объема инвестиционного портфеля "Роснано" относится к зарубежным активам и номинировано в иностранной валюте, а значит серьезно зависит от курсовых разниц, - поясняет старший аналитик компании "БКС" Сергей Суверов. - Поэтому отрицательный финансовый результат по итогам 2019 года - это так называемый "бухгалтерский" убыток, который ничего не говорит о текущем состоянии компании. То, что действительно важно и то, на что стоит обратить внимание - это успешные выходы из четырех проектов в 2019 году и средний показатель доходности по портфелю (IRR) более 15%. Это говорит об успешности компании и отсутствии каких бы то ни было управленческих трудностей".

Кроме того, несмотря на пандемию и негативные настроения на финансовом рынке, на днях компания разместила облигационный заем на сумму 6,5 млрд рублей, напоминает эксперт. Инвесторы готовы покупать ценные бумаги "Роснано", а это говорит о том, что они верят в устойчивость компании.

* Внутренняя норма доходности - процентная ставка, при которой уравнивается приведенная стоимость будущих денежных поступлений и стоимость исходных инвестиций.