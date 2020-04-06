В понедельник правительство объявило о новых мерах поддержки населения и бизнеса в условиях негативного влияния на экономику коронавирусной инфекции. Они, в частности, касаются услуг ЖКХ, медицинского страхования и лицензий.

В кабинете министров думают о людях, чей привычный ритм жизни нарушила пандемия, а дополнительно еще и ударила по благосостоянию. "Сгладить эти негативные явления - приоритет для правительства", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с заболеванием.

В помощь семьям с низкими доходами меняются правила предоставления им субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. "Мы на полгода - до 1 октября 2020 года - продлим их право получать такие субсидии без дополнительных подтверждений", - сообщил глава кабмина.

Мораторий на штрафы за неоплаченные коммунальные услуги будет действовать до конца года для всех граждан. "Коммунальные услуги за долги отключать не будут", - пообещал председатель правительства. Не станут начислять пеню за просрочку взносов за капитальный ремонт. Кроме того, эти месяцы будут исключены из расчета межповерочного интервала для приборов учета.

Полис и корона

Ряд новых решений регулируют работу систему здравоохранения. В частности, проведение лабораторных исследований на коронавирус будет оплачиваться по программе обязательного медицинского страхования. Гражданам, не успевшим завершить оформление или переоформление этого документа, продлят сроки действия временных свидетельств.

Все, кто нуждается в экстренной неотложной медицинской помощи, будет ее получать, заверил Михаил Мишустин. Из-за риска контакта с заболевшими временно приостанавливаются только профилактические мероприятия. На лабораторные и другие исследования и плановую госпитализацию будут направлять врачи.

- Пациенты с серьезными заболеваниями, в том числе с онкологией, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем и тех, кто сейчас на диализе, продолжат необходимое им лечение, - заявил премьер-министр.

"Коммунальные услуги за долги отключать не будут", - пообещал председатель правительства

Там, где необходимо, правительство пользуется правом на регулирование рынка лекарств и медизделий. В понедельник кабмин опубликовал правила обращения ряда товаров на ближайшие 90 дней. В перечень вошли фильтрующие респираторы, медицинские маски и перчатки, марля, одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов, комплекты индивидуальной медицинской гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи.

Для товаров, произведенных до и после вступления постановления в силу, размер оптовой надбавки на каждом этапе прохождения не должен превышать 10 процентов от закупочной цены или себестоимости. В розничной торговле в организациях, обладающих лицензиями на торговлю лекарствами, предельный размер наценки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10 копеек за единицу товара.

Кроме того, правительство утвердило порядок возмещения стоимости билетов на отмененные концерты и культурные мероприятия. Организатор должен будет предложить альтернативу или вернуть средства, если человека не устроит замена, пояснил Мишустин.

Платежи и налоги

Правительство утвердило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса. В него вошли пассажирские и грузовые авиа- и сухопутные перевозки, работа автовокзалов и автостанций, сфера культуры, искусства и организации досуга, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, включая санаторно-курортные организации, туристический и гостиничный бизнес, сферы общественного питания, дополнительного образования для детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, а также деятельность по организации конференций и выставок. В перечень включена сфера бытовых услуг: ремонтные мастерские, в том числе компьютерные, предприятия химчистки, парикмахерские и салоны красоты.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей из этих сфер установлен ряд новых мер поддержки. Так, срок уплаты налога на прибыль, единого сельхозналога, налога по "упрощенке" за 2019 год продлевается на 6 месяцев, НДФЛ для индивидуальных предпринимателей за прошлый год - на 3 месяца, налогов (за исключением НДС, налога на профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей по налогам за март и I квартал 2020 год - на 6 месяцев, за апрель - июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 года - на 4 месяца. Предприниматели, уплачивающие налоги по патентной системе, получат отсрочку в четыре месяца по платежам, приходящимся на второй квартал года. Ряд отсрочек предусмотрен и по уплате налогов в региональные бюджеты.

Сроки представления налоговых деклараций и расчетов, время подачи которых приходится на март - май 2020 года, продлеваются на три месяца и до 15 мая - срок представления налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 года.

На 1 июня 2020 года перенесены сроки начала проведения налоговых проверок, проверок соблюдения валютного законодательства РФ, вынесения решений по результатам проведенных налоговых проверок, принятия решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков.

Право на отсрочку или рассрочку по уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов имеют организации и индивидуальные предприятия из пострадавших отраслей, а также по отдельному решению правительства стратегические, системообразующие и градообразующие предприятия из других сфер, чьи доходы снизились более чем на 10 процентов или одному из других трех критериев.

Регионам Михаил Мишустин напомнил, что в текущей ситуации бизнесу нужно содействовать, особенно если от него зависит удобная жизнь граждан в самоизоляции. Особенно премьер раскритиковал решение ряда субъектов Федерации закрыть свои административные границы. После сигналов из Москвы за выходные ситуация исправилась, заметил глава кабмина.

- Не надо путать региональные полномочия с федеральными, - сказал он. - Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством.