Новости

Депутаты предложат Мишустину помочь потерявшим работу из-за коронавируса 20:21
В Крыму СК начал проверку отеля за прием туристов 20:19
Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан полицией 20:09
На этой неделе сформируют индивидуальные программы развития регионов 20:06
В Москве умерли двое больных с коронавирусом 19:49
В Ленобласти нашли магазин по продаже запчастей от ворованных машин 19:36
В Германии предложили отправлять на карантин всех прибывающих в страну 19:32
Владислав Федулов назначен замминистра экономического развития 19:24
В борьбе с коронавирусом врачам поможет искусственный интеллект 19:20
Крымский ученый назвал регионы, которым угрожают пожары в Чернобыле 19:12
Петербургские автодилеры попросили признать их пострадавшими от COVID-19 19:10
Жителям Севастополя выдали 60 тысяч пропусков 19:05
Иисуса Воробьева оштрафовали за неповиновение полиции 19:01
Ученые подсчитали количество левшей на планете 19:00
В Мурманской области анонсировали строительство спортивного интерната 18:52
Зюганов представил Мишустину предложения по поддержке граждан и экономики 18:47
Минтруд: На поддержку семей с детьми перечислят 200 млрд. рублей 18:41
Kia рассказала, сколько успела продать Seltos в России 18:38
Германия и Австрия выступили против выпуска "коронавирусных" облигаций 18:23
Курение во время самоизоляции обошлось болгарину в 2,5 тысячи евро 18:21
В Дербенте отменили запрет на въезд и выезд из города 18:11
Якушев: При сложностях с удаленной оплатой ЖКУ можно взять рассрочку 18:10
Кроссоверы Mazda CX-5 в России отзывают из-за дефектной оптики 18:10
Краснодарцы собрали еду и деньги для животных цирка на воде 18:00
Прибывших в Киров из Москвы и Санкт-Петербурга отправят на карантин 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
06.04.2020 19:44
Рубрика: Власть

Штрафы подождут

До конца года вводится мораторий на санкции за неуплату коммунальных услуг
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 74(8128)
В понедельник правительство объявило о новых мерах поддержки населения и бизнеса в условиях негативного влияния на экономику коронавирусной инфекции. Они, в частности, касаются услуг ЖКХ, медицинского страхования и лицензий.
Михаил Мишустин раскритиковал решения о закрытии границ в ряде субъектов. Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС Михаил Мишустин раскритиковал решения о закрытии границ в ряде субъектов. Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС
Михаил Мишустин раскритиковал решения о закрытии границ в ряде субъектов. Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС

В кабинете министров думают о людях, чей привычный ритм жизни нарушила пандемия, а дополнительно еще и ударила по благосостоянию. "Сгладить эти негативные явления - приоритет для правительства", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с заболеванием.

Фото: REUTERS
Правительство ограничило размер кредитов для отсрочки платежей

В помощь семьям с низкими доходами меняются правила предоставления им субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. "Мы на полгода - до 1 октября 2020 года - продлим их право получать такие субсидии без дополнительных подтверждений", - сообщил глава кабмина.

Мораторий на штрафы за неоплаченные коммунальные услуги будет действовать до конца года для всех граждан. "Коммунальные услуги за долги отключать не будут", - пообещал председатель правительства. Не станут начислять пеню за просрочку взносов за капитальный ремонт. Кроме того, эти месяцы будут исключены из расчета межповерочного интервала для приборов учета.

Полис и корона

Ряд новых решений регулируют работу систему здравоохранения. В частности, проведение лабораторных исследований на коронавирус будет оплачиваться по программе обязательного медицинского страхования. Гражданам, не успевшим завершить оформление или переоформление этого документа, продлят сроки действия временных свидетельств.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Мишустин: Пандемию коронавируса надо пройти с минимальными потерями

Все, кто нуждается в экстренной неотложной медицинской помощи, будет ее получать, заверил Михаил Мишустин. Из-за риска контакта с заболевшими временно приостанавливаются только профилактические мероприятия. На лабораторные и другие исследования и плановую госпитализацию будут направлять врачи.

- Пациенты с серьезными заболеваниями, в том числе с онкологией, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем и тех, кто сейчас на диализе, продолжат необходимое им лечение, - заявил премьер-министр.

"Коммунальные услуги за долги отключать не будут", - пообещал председатель правительства

Там, где необходимо, правительство пользуется правом на регулирование рынка лекарств и медизделий. В понедельник кабмин опубликовал правила обращения ряда товаров на ближайшие 90 дней. В перечень вошли фильтрующие респираторы, медицинские маски и перчатки, марля, одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов, комплекты индивидуальной медицинской гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Почему в аптеках до сих пор нет масок

Для товаров, произведенных до и после вступления постановления в силу, размер оптовой надбавки на каждом этапе прохождения не должен превышать 10 процентов от закупочной цены или себестоимости. В розничной торговле в организациях, обладающих лицензиями на торговлю лекарствами, предельный размер наценки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10 копеек за единицу товара.

Кроме того, правительство утвердило порядок возмещения стоимости билетов на отмененные концерты и культурные мероприятия. Организатор должен будет предложить альтернативу или вернуть средства, если человека не устроит замена, пояснил Мишустин.

Платежи и налоги

Правительство утвердило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса. В него вошли пассажирские и грузовые авиа- и сухопутные перевозки, работа автовокзалов и автостанций, сфера культуры, искусства и организации досуга, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, включая санаторно-курортные организации, туристический и гостиничный бизнес, сферы общественного питания, дополнительного образования для детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, а также деятельность по организации конференций и выставок. В перечень включена сфера бытовых услуг: ремонтные мастерские, в том числе компьютерные, предприятия химчистки, парикмахерские и салоны красоты.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Как столичные власти помогут бизнесу во время самоизоляции

Для организаций и индивидуальных предпринимателей из этих сфер установлен ряд новых мер поддержки. Так, срок уплаты налога на прибыль, единого сельхозналога, налога по "упрощенке" за 2019 год продлевается на 6 месяцев, НДФЛ для индивидуальных предпринимателей за прошлый год - на 3 месяца, налогов (за исключением НДС, налога на профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей по налогам за март и I квартал 2020 год - на 6 месяцев, за апрель - июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 года - на 4 месяца. Предприниматели, уплачивающие налоги по патентной системе, получат отсрочку в четыре месяца по платежам, приходящимся на второй квартал года. Ряд отсрочек предусмотрен и по уплате налогов в региональные бюджеты.

Сроки представления налоговых деклараций и расчетов, время подачи которых приходится на март - май 2020 года, продлеваются на три месяца и до 15 мая - срок представления налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 года.

На 1 июня 2020 года перенесены сроки начала проведения налоговых проверок, проверок соблюдения валютного законодательства РФ, вынесения решений по результатам проведенных налоговых проверок, принятия решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков.

Право на отсрочку или рассрочку по уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов имеют организации и индивидуальные предприятия из пострадавших отраслей, а также по отдельному решению правительства стратегические, системообразующие и градообразующие предприятия из других сфер, чьи доходы снизились более чем на 10 процентов или одному из других трех критериев.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Минфин разъяснил новый налог с процентов по вкладам

Регионам Михаил Мишустин напомнил, что в текущей ситуации бизнесу нужно содействовать, особенно если от него зависит удобная жизнь граждан в самоизоляции. Особенно премьер раскритиковал решение ряда субъектов Федерации закрыть свои административные границы. После сигналов из Москвы за выходные ситуация исправилась, заметил глава кабмина.

- Не надо путать региональные полномочия с федеральными, - сказал он. - Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством.

Власть Работа власти Экономика ЖКХ Правительство Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Установлены требования к условиям отсрочки арендных платежей для бизнеса
В Минтруде рассказали, кто и как сможет получить выплаты на детей до трех лет
Песков: Новых сроков голосования по поправкам к Конституции нет
Кабмин ограничил размер наценки на маски и перчатки 10 копейками
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом