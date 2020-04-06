Какие продукты и товары жители ЕС покупают на карантине

Причем, если итальянцы на фоне роста числа инфицированных COVID-2019 массово закупались мандаринами и персиками, французы скупали куриные сосиски, а англичане - консервированное мясо. Все без исключения граждане ЕС резко увеличили свои расходы в аптеках.

Отдельные категории товаров, наоборот, сильно просели в период массового набега обеспокоенных вспышкой инфекционного заболевания европейцев на супермаркеты. Так, во Франции и Италии стали меньше покупать косметических товаров. А в целом в ЕС существенно снизились продажи дорогой рыбы, шампанского и цветов.

В тоже время, продажи более традиционных продуктов - яиц, риса, замороженных фруктов и овощей, а также массового алкоголя бьют рекорды в ЕС.

Отмечается, что среди факторов, заставляющих жителей Евросоюза тратить больше на продукты питания в магазинах, присутствуют не только субъективные страхи из-за вспышки атипичного заболевания. На увеличение содержимого продуктовых тележек европейцев объективно влияет и полное закрытие на карантин предприятий общественного питания.

Кстати

Работники более десятка магазинов ведущих сетей продуктовых магазинов в Бельгии на прошлой неделе объявили забастовку, требуя от работодателей повышения зарплаты и дополнительных мер по защите персонала во время эпидемии коронавируса. Так, по данным издания The Brussels Times, сотрудники местной сети магазинов Carrefour не вышли на работу в минувшую пятницу - продавцы требуют от своих компании "проявить уважение и выдать соответствующую компенсацию".

Аналогичные протесты в сети бельгийских продуктовых магазинов Delhaize вынудили руководство этой компании выделить сотрудникам бонус в 500 евро.