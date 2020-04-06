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06.04.2020 19:16

Какой будет новая школьная золотая медаль: первое фото

Текст, фото: Ксения Колесникова
Министерство просвещения опубликовало проект приказа, который определяет новый дизайн медали "За особые успехи в учении". А "РГ" сделала первое фото ее эскиза.
Фото: Ксения Колесникова / РГ Фото: Ксения Колесникова / РГ
Фото: Ксения Колесникова / РГ

Золотая медаль выдается выпускникам вместе с аттестатом с отличием. Получить его не так-то просто: свои знания нужно подтвердить высокими баллами ЕГЭ по русскому языку (70 баллов) и математике (70 баллов - за профильную или "отлично" - за базовую математику).

Как будет выглядеть новая медаль? Это полированный диск из желтого металла - золотистого оттенка. На лицевой стороне медали (аверсе) - рельефное изображение Государственного герба РФ.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
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Что на оборотной стороне медали (реверсе)? В верхней части слева по окружности идет надпись "За особые успехи в учении". Посередине - стилизованное изображение раскрывающейся книги на фоне исходящих от центра лучей. По нижней части окружности книга обрамлена декоративной пальмовой ветвью.

В документе описаны даже такие тонкости: "Медаль упаковывается в пластиковый футляр красного цвета".

- Это значимая награда для школьников, подчеркивающая их усердие и тягу к знаниям. Золотая медаль выдается вместе с аттестатом с отличием тем, кто получил высшую оценку по каждому предмету и доказал уровень своих знаний в рамках итоговой аттестации, - рассказали "РГ" в министерстве просвещения.

Общественное обсуждение проекта заканчивается 12 апреля 2020 года.

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