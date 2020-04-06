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6 апреля 2020 г.

Распоряжение главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2020 года № 40-РГ "О Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 6 апреля 2020 г.
Опубликован 6 апреля 2020 г.

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - План).

2. Рекомендовать Парламенту Кабардино-Балкарской Республики, поручить исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики организовать оперативное принятие нормативных правовых актов в целях реализации мероприятий Плана.

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов, городских округов:

а) разработать в возможно короткие сроки перечни требующих реализации экономических и социальных мер и утвердить соответствующие планы, направленные на их эффективную реализацию;

б) обеспечить на соответствующих территориях реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

4. Определить необходимым систематическое рассмотрение результатов выполнения мероприятий Плана на заседаниях оперативного штаба по вопросам обеспечения устойчивости развития экономики Кабардино-Балкарской Республики.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков



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План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
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