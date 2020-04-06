Принят Государственной Думой 19 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Внести в статью 2381 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2015, N 1, ст. 85) следующие изменения:

1) дополнить частью первой1 следующего содержания:

"11. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", -

наказываются принудительными работами на срок от четырех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от семисот пятидесяти тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.";

2) абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

"2. Деяния, предусмотренные частями первой или первой1 настоящей статьи, если они:";

3) абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:

"3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой1 или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, -";

4) примечания дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи сбыта и (или) ввоза на территорию Российской Федерации в целях сбыта незарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств или медицинских изделий, если указанные лекарственные средства или медицинские изделия в Российской Федерации не производятся, и (или) если сбыт и (или) ввоз таких лекарственных средств или медицинских изделий допускаются в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств и законодательством в сфере охраны здоровья соответственно, и (или) если указанные лекарственные средства или медицинские изделия рекомендованы к применению Всемирной организацией здравоохранения.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин