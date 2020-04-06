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06.04.2020 19:00
Рубрика: Общество

Ученые подсчитали количество левшей на планете

Текст: Яков Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Европейские ученые провели анализ нескольких исследований о ведущей руке человека и выяснили количество левшей на планете. Всего в изученных ими работах приняло участие 2 миллиона 396 тысяч человек старше 16 лет с разным образованием и гражданством, сообщает Psychological Bulletin.

Фото: Евгений Софронеев/ТАСС
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В каждом отдельном исследовании количество левшей варьировалось от 9,3 до 18,1 процента. Разрыв большой, так как во всех работах ученые использовали разные методики исследования. Например, брали в счет только факт, какой рукой пишет человек и редко учитывали амбидекстров - людей, которые одинаково хорошо могут работать и левой и правой рукой.

Малый показатель левшей был в исследованиях, где критерии отбора респондентов были строгими, то есть люди практически все делали левой рукой. Больший показатель - в работах, где участники пользовались левой рукой только для выполнения каких-то определенных бытовых задач.

Также процент левшей менялся от даты проведения исследования и страны. Так, в СССР леворуких детей часто переучивали дома и в школе.

Средний показатель по всем исследованиям составил от 10,4 до 10,6 процента. То есть можно говорить, что примерно десятая часть населения планеты - левши.

Общество Наука

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