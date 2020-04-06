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06.04.2020 10:54
Рубрика: В мире

Командование США объявило режим ЧС для американских военнослужащих в Японии

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии введен режим ЧС для военнослужащих США, проходящих службу в районе Канто островного государства. Причиной стало быстрое распространение коронавируса в Токио. Об этом говорится в заявлении командующего американскими войсками в Японии генерал-лейтенанта Кэвина Шнайдера.

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"Охрана здоровья и безопасности каждого, кто имеет отношение к вооруженным силам США, является для меня приоритетом. С учетом неуклонного роста случаев заражения COVID-19 в районе Токио я распорядился ввести режим ЧС в сфере здравоохранения в районе Канто", - заявил американский военачальник.

Указанные меры направлены на защиту здоровья личного состава военнослужащих и гражданского персонала военных баз США на территории Японии. Режим будет действовать до 5 мая. В случае необходимости его могут продлить или сократить.

Фото: Getty Images via AFP
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Японское правительство готовится в ближайшее время ввести режим ЧС в некоторых городах страны из-за распространения COVID-19. Ожидается, что премьер-министр Синдзо Абэ сегодня вечером проведет консультации с экспертами в области вирусологии. После этого под его председательством пройдет заседание правительственного штаба по борьбе с коронавирусом. По результатам общения со специалистами глава японского кабмина сделает о вывод о целесообразности более серьезного реагирования на пандемию. Ожидается, что Абэ объявит о ЧС 7 апреля.

В последние дни в ряде крупных мегаполисов, в первую очередь в Токио и Осаке, значительно возросло число случаев заражения COVID-19. В целом по стране количество заболевших превысило 3,8 тысячи человек. Наиболее сложная обстановка наблюдается в японской столице. По состоянию на 5 апреля положительные пробы на коронавирус выявили у 1033 человек. По некоторым сведениям, эта цифра сегодня, 6 апреля, увеличится как минимум на 50 человек. Также тяжелая ситуация с заболеванием сложилась в Осаке, префектурах Канагава и Тиба. Там зарегистрированы сотни инфицированных.

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