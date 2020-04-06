Контракты жизненного цикла сделают диагностику более эффективной

Пандемия коронавируса на время отодвинула многие проблемы здравоохранения на второй план. Но люди не перестают болеть не только респираторными инфекциями. Для многих по-прежнему актуально то, о чем говорил президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию: для человека важны не цифры и показатели успешной работы системы здравоохранения, а доступность эффективной медпомощи.

Государство тратит на эти цели многомиллиардные суммы, но нередко эти затраты оказываются неэффективными. Причиной часто служит несовершенство законодательной и нормативной базы. Например, закупки целого ряда дорогостоящего современного медоборудования по закону могут проводиться только в форме аукционов. И выиграет не та компания, которая предложит самую современную и производительную модель, а та, что объявит наименьшую цену. Но если для нового оборудования понадобились сервисное обслуживание или ремонт, оно будет простаивать долгие месяцы, потому что закон требует во всех этих случаях проведения отдельных тендеров. Пациентам приходится либо искать услугу в других медучреждениях, иногда за много километров от места жительства, либо ждать, а при многих заболеваниях это критично.

Во многих странах для закупки медоборудования и его обслуживания применяются контракты жизненного цикла (КЖЦ). До сих пор в России подобные контракты можно было заключать на строительство автомобильных и железных дорог, тоннелей, больниц, некоторых других социальных объектов. А в январе с.г. правительство приняло постановление, по которому разрешается закупать по таким контрактам и сложное медицинское оборудование - например, компьютерные и МР-томографы, ультразвуковые аппараты и т.п.

"Мы несколько лет назад проводили мониторинг того, как выполняется законодательство о закупках товаров, работ, услуг организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, - рассказал "РГ" член Комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАН Николай Герасименко. - Выявили простои медоборудования, связанные с невозможностью оперативно провести расходы на закупку, ремонт и подключение оборудования - о таких фактах сообщили 50 процентов опрошенных нами представителей медучреждений. Причем сейчас многие сложнейшие аппараты могут работать десятилетиями, но простаивали они из-за мелких поломок или отсутствия специалистов, которые могли бы их устранить. Новое постановление, надеюсь, кардинально улучшит ситуацию".

Формат контрактов жизненного цикла гарантирует, что закупаемое медицинское оборудование будет регулярно обслуживаться

КЖЦ предусматривают не только строительство, создание или закупку товара или работ, но и последующее обслуживание, ремонт, при необходимости - эксплуатацию или утилизацию. Однако тоже только в формате аукционов, в которых главным критерием выступает все та же наименьшая цена. Учитывать же технические характеристики оборудования возможно в формате конкурса. Лишь это позволит использовать преимущества КЖЦ в полной мере. Ведь по ним работа дорогостоящего оборудования становится зоной ответственности не медорганизации, а его производителя. Если необходим ремонт, не нужно тратить время на организацию и проведение тендеров, пациентам не приходится долго ждать или искать помощь в другом месте. В КЖЦ может фиксироваться объем средств, которые будут затрачены не только на приобретение, установку и обслуживание оборудования за несколько лет, но и на обновление ПО, обучение персонала.

Почти 15-летний опыт реализации КЖЦ есть у компании Philips, заключившей такие договоры в 16 странах мира. "В Европе такие соглашения подписываются напрямую с медицинскими центрами и становятся залогом долгосрочного партнерства, - рассказывает Директор по консалтингу Philips Анна Кудрявцева. - Причем это не просто договоры на закупку оборудования и его обслуживание, а оформление стратегического партнерства на многие годы. Медицинские учреждения доверяют экспертизе компании-поставщика услуг. Контракты формируются индивидуально для каждой больницы с учетом потребностей именно ее пациентов и врачей. Мы готовы делиться своим опытом в России и участвовать в конкурсах на закупки оборудования по КЖЦ и в регионах. В составе нашей компании функционирует рабочая группа из числа профессиональных консультантов, юристов, финансовых аналитиков, технических и ИТ-специалистов, которая умеет структурировать предложение компании по КЖЦ с учетом потребностей любой клиники или региона".

В прошлом году все преимущества подобных контрактов оценили в столице. В Городском агентстве управления инвестициями (ГАУИ) с помощью экспертов и участников рынка медицинских изделий, обладающих таким опытом, разработали структуру контракта жизненного цикла. "В конце прошлого года столица провела первые конкурсы по закупке сложного медицинского оборудования: приобретено 42 ангиографа общей стоимостью 2,9 миллиарда рублей, 101 магнитно-резонансный томограф за 11 миллиардов рублей и 116 компьютерных томографов за 5,5 миллиарда рублей, - рассказал "РГ" директор ГАУИ Леонид Кострома. - Как показали итоги конкурсов, на каждый лот было подано от 2 до 4 предложений от разных производителей медицинского оборудования. Конкуренция позволила значительно снизить цену договора: ее среднее падение составило 42 процента. При этом в медучреждения Москвы будут поставлены последние, новейшие модели оборудования - победителями конкурсов стали знаменитые мировые производители. Благодаря КЖЦ столица получит современное оборудование с 10-летним сервисом от производителей, которые имеют не только производственные мощности, но и релевантный опыт по сервису".

"Формат КЖЦ позволяет иметь гарантию того, что техника будет регулярно обслуживаться: город платит только за работающее оборудование, - заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. - Кроме того, впервые участие в торгах принимают только непосредственные производители, что позволяет серьезно снизить цену".

Нацпроект "Здравоохранение" установил амбициозные ориентиры по сокращению заболеваемости и смертности, продлению средней продолжительности жизни, модернизации первичного звена и повышению эффективности работы всех служб. Для их достижения государство выделило значительные бюджетные средства, в том числе и на закупку новой медицинской техники. Формат КЖЦ позволяет потратить эти деньги экономно и максимально эффективно.