Одобрен Государственной Думой 1 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в статью 121 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 30, ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2016, N 26, ст. 3848; 2017, N 1, ст. 1; 2018, N 1, ст. 1; N 53, ст. 8400; 2019, N 52, ст. 7761) изменение, дополнив ее частью 13 следующего содержания:

"13. До 31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя может быть установлен порядок выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупок оборудования и техники, работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работ по благоустройству территорий для обеспечения государственных нужд Республики Крым и города федерального значения Севастополя и (или) обеспечения муниципальных нужд муниципальных образований Республики Крым и города федерального значения Севастополя по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин