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06.04.2020 18:21
Рубрика: В мире

Курение во время самоизоляции обошлось болгарину в 2,5 тысячи евро

Текст: Александр Гацак (София)

Житель болгарского Пловдива выкурил самую дорогую сигарету в своей жизни: полицейские усмотрели в его действиях нарушение карантина на фоне пандемии коронавируса и оштрафовали на пять тысяч левов (приблизительно 2,5 тысячи евро).

Фото: EPA-EFE/NEIL HALL
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"Чтобы соблюсти один закон, очевидно, нарушил другой", - приводит nova.bg комментарий "возмутителя спокойствия".

Мужчина, в квартире которого отсутствует балкон, решил покурить у входа в дом. Увидев же находившийся в непосредственной близости от подъезда медперсонал, отошел на пару метров, чтобы соблюсти требуемую дистанцию.

Однако он не учел, что формально оказался на территории зоны отдыха, расположенной у протекающей по соседству реки Марица. Менее чем через минуту к нему подошли сотрудники правоохранительных органов и составили соответствующий акт.

Нарушитель порядка заявил, что собирается обжаловать непропорциональное, по его мнению, наказание в судебном порядке.

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