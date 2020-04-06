Постановление администрации Курской области от 6 апреля 2020 года № 345-па "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой корона вирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Курской области, Администрация Курской области постановляет:

1. Определить, что Указ не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по следующим видам экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК029-2014 (КДЕС Ред.2):

1) "Добыча прочих полезных ископаемых" (ОКВЭД2 08);

2) "Обрабатывающие производства" (ОКВЭД2 13-33);

3) "Строительство" (ОКВЭД2 41-43).

2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Курской области хозяйственную деятельность в соответствии с видами экономической деятельности, указанными в пункте 1 настоящего постановления, уведомляют отраслевые органы исполнительной власти Курской области:

1) о количестве работников, занятых в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

2) принятых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Отраслевые органы исполнительной власти Курской области, указанные в приложении к настоящему постановлению, осуществляют мониторинг исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями требований, указанных в пункте 2 настоящего постановления, и информируют контрольно-надзорные органы о фактах выявленных нарушений для принятия мер по компетенции.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт





Приложение к постановлению Администрации Курской области от 06.04.2020 № 345-па

Перечень отраслевых органов исполнительной власти Курской области

1. Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области.

2. Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области.

3. Комитет строительства Курской области.







