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06.04.2020 16:15
Рубрика: В мире

Кушать продано: Что немецкие рестораны придумывают для выживания

Текст: Екатерина Забродина
Посетителей нет, доходов тоже, зато времени - в избытке: в новых условиях владельцам кафе и ресторанов в Германии приходится проявлять невиданную изобретательность, чтобы хоть как-то продержаться на плаву. "РГ" узнала о самых распространенных и в то же время необычных способах выживания немецкого общепита.


К вам едет шеф-повар

На фоне эпидемии в Германии вырос спрос на бесконтактную доставку "до двери", которая не только не запрещена, но и поощряется. Нередко рестораторы и повара пересаживаются на велосипеды и ролики и лично развозят заказы клиентам, экономя на услугах курьера. Так что выражение "блюдо от шеф-повара" в считанные недели приобрело буквальный смысл. При этом управляющий популярным заведением в Гамбурге Флориан Риддер рассказал газете Zeit, что он и его коллега отказались от зарплат на время кризиса, чтобы сохранить как можно больше сотрудников.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как пишет еженедельник Stern, наряду с готовыми блюдами рестораны теперь продают сеты, из которых легко самостоятельно приготовить завтрак или горячий обед. Не остались в стороне и поставщики алкоголя: многие предлагают оптовые "карантинные наборы" - например, шесть бутылок вина за 50-60 евро, включая доставку. Не удивительно, что они пользуются популярностью у граждан. Кроме того, во многих городах заработали мобильные приложения, через которые любой желающий может заказать еду для пожилых соседей и оплатить ее, оставшись анонимным.

Блюдо на выезд

Впрочем, на одной доставке далеко не уедешь. Так почему бы не сделать так, чтобы клиенты приезжали к вам сами? Именно эта нехитрая, но полезная мысль пришла в голову владельцу ресторана во Франкфурте, о котором рассказывает Deutsche Welle. Томас Метцмахер устроил в своем заведении, рассчитанном в обычной жизни на 200 посетителей, что-то вроде окна выдачи - через такие покупают фаст-фуд на заправках. Выглядит, конечно, неформатно, но что делать: новые времена диктуют новые правила. Теперь покупатели могут заранее заказать свои любимые блюда, а потом просто забрать их, не выходя из автомобиля, - что называется, на всех парах. Впрочем, господин Метцмахер надеется, что скоро вернутся те благословенные времена, когда он сможет вновь принимать гостей по старинке.

Платишь сейчас - ешь потом

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Еще одно ноу-хау - ваучеры на еду, с помощью которых можно поддержать любимое заведение авансом, пишет Stern. Они работают по принципу "платишь сейчас, ешь потом". Именно так называется одна из интернет-платформ, на которой регистрируются рестораны, предлагающие эту услугу. Ваучеры можно оплатить онлайн.

Акция под лозунгом "Поддержи местных" популярна не только в мегаполисах, но и в маленьких городах и коммунах, где владельцы таверн и кабачков и их завсегдатаи живут по-соседски, друг другу доверяют и демонстрируют взаимовыручку.

Еда для героев

Все больше ресторанов, кафе и столовых на временно закрывшихся предприятиях присоединяются к благотворительной кампании "Накорми героев", которая набирает обороты. За счет пожертвований граждан они бесплатно готовят еду для тех, кто "сражается с коронавирусом на передовой" - врачей, санитаров, соцработников в домах престарелых. Один из ресторанов в Берлине собрал на эти цели через официальную крафтфандинговую платформу 20 тысяч евро. Кстати, акция вышла за пределы ФРГ. Теперь в ней принимает участие элитный ресторан в Вене, который имеет две мишленовские звезды и, как пишет Spiegel online, поставляет свои изысканные блюда в больницы и полицию.

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