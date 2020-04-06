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06.04.2020 14:26
Рубрика: Общество

Кузнецова подготовила предложения о гарантиях обеспечения жильем сирот

Текст: Елена Новоселова

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила свои предложения и замечания в Министерство просвещения по проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Детский омбудсмен считает, что нужны дополнительные формы и механизмы обеспечения детей жильем.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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Кузнецова подчеркнула, что без уточнения двойственное толкование некоторых формулировок может привести к ухудшению реального положения детей-сирот и лиц из их числа.

"Вопрос обеспечения жильем детей-сирот - один из наиболее острых в сфере детства. К нам в аппарат не перестают поступать обращения от выпускников детских домов, причем некоторые уже обзавелись собственными семьями, у них родились дети, и проблема с жильем может поставить под удар их семейное благополучие в целом, есть риск развития иных вариантов социальной дезадаптации, - цитирует уполномоченного пресс-служба. - Необходимо, чтобы новый закон стал прочным фундаментом для поэтапного и системного решения уже существующих проблем и для предупреждения, недопущения аналогичных вопросов в будущем. Наши дети, которые лишены родительской поддержки, которым и так приходится сложнее в жизни, должны быть уверены в том, что предоставление жилья, гарантированного государством, будет своевременным и надлежащего качества".

Фото: iStock
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Также детский омбудсмен высказалась и по поводу выдачи детям-сиротам и лицам из их числа жилищных сертификатов, что, по ее мнению, может создать риск мошеннических схем.

"Считаю, что законопроект нужно дополнительно обсудить с экспертами, занимающимися защитой прав детей-сирот, содействием в реализации жилищных прав, включая специалистов профильных НКО, а также с самими детьми-сиротами. Важно, чтобы новый закон был соизмерим с реальными проблемами и потребностями в этой сфере. Надеюсь, на дальнейшее плодотворное взаимодействие с Министерством просвещения по этому вопросу", - резюмировала она.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим

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