Лесной пожар в зоне Чернобыльской АЭС вызвал скачок радиации

Горящий лес на границе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Киевской и Житомирской областях, который виден даже из космоса и который третий день не могут затушить, вызвал серьезную обеспокоенность экологов и органов государственного надзора в самой Украине, а также в приграничных областях Белоруссии и России.

Тревога понятна: вместе со шлейфом дыма на сотни километров разносится загрязнение от сгоревшей травы и горящего леса, "пропитанного" радиацией. Более того: очаг пожара может распространиться и на самые загрязненные участи 30-километровой зоны отчуждения. Уже сейчас радиационный фон на выгоревших площадях превышает норму в 15 и более раз.

Исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook разместил видеоролик с показаниями дозиметра и там же его прокомментировал: "Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14".

Огонь, по словам Фирсова, распространился быстро. Сначала горело 20 гектар, а потом уже более ста. Тушить начали еще 4 апреля. К делу привлекли авиацию, было сброшено 64 тонны воды. С огнем борются более 140 человек, десятки единиц техники, самолеты Ан-32П и вертолеты Ми-8.

По сведениям лесного отдела Гринпис России, ситуация развивается драматически. На середину дня 5 апреля общая площадь, пройденная этим пожаром, составила около двенадцати тысяч гектаров, из которых примерно треть приходится на территорию зоны отчуждения ЧАЭС. Видимый на космоснимках шлейф дыма от этого пожара простирается на юго-восток примерно на двести километров, проходя чуть западнее Киева. Расстояние от ближайшей кромки пожара до самой Чернобыльской АЭС составляет около пятидесяти километров.

Как отмечают эксперты со ссылкой на данные дистанционного мониторинга, очаговые лесные пожары отмечаются в зоне чернобыльского следа и в других районах Украины, а также в западных районах Брянской области и Белоруссии. В целом из-за малоснежной зимы, ранней и теплой весны ситуация с ландшафтными пожарами в зоне чернобыльского следа на сопредельных территориях Украины, Белоруссии и России крайне напряженная.