Лесной пожар в зоне Чернобыльской АЭС вызвал скачок радиации

Новости

В Казани мужчина вырвал у старушки сумку с продуктами 15:43
Все организованные туристы вернулись в Беларусь 15:41
Старейшую больницу Краснодара закрыли на санобработку 15:41
Актер Джей Бенедикт умер от коронавируса 15:37
Контактировавших с заболевшими священниками проверяют на коронавирус 15:27
Крымчане получат социальную поддержку без заявлений 15:26
Госпиталь для пациентов с COVID-19 в Волгограде показали из космоса 15:23
Видео: "Панцири" из Ленобласти отстрелялись на полигоне Ашулук 15:21
Сараево отмечает День города и 75-летие освобождения от фашистов 15:19
Самый дорогой ЗИЛ: вездеход "Синяя птица" за 10 млн рублей 15:15
На Урале и в Тюмени нашли замену клиникам, куда свозят больных с COVID-19 15:13
Операторы зафиксировали рост спроса на sim-карты с функцией саморегистрации 15:08
Почтовики доставят пенсии жителям столичного региона до 12 апреля 15:07
В Австралии задержали спекулянта, купившего 5,4 тысячи рулонов бумаги 15:07
В Курганской области объявили штормовое предупреждение 15:07
Mercedes-Benz CLA показал не лучший результат в "лосином тесте" 15:02
Песков: Новых сроков голосования по поправкам к Конституции нет 14:59
В Волгограде выявлен заразившийся COVID-19 из больницы в Коммунарке 14:50
В Испании коронавирусом заразились более 19 тысяч врачей и медсестер 14:49
Ракова: Коек для лечения пациентов с коронавирусом в Москве хватает 14:47
"Зенит" договорился с футболистами о снижении зарплат 14:46
Полиция Италии накрыла играющих в карты в лесу пенсионеров 14:44
Тренер сборной РФ по борьбе передал Осетии 10 тонн антисептиков 14:27
Кузнецова подготовила предложения о гарантиях обеспечения жильем сирот 14:26
Лев Лещенко заявил, что готовится к выписке из больницы 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
06.04.2020 14:32
Рубрика: В мире

Лесной пожар в зоне Чернобыльской АЭС вызвал скачок радиации

Текст: Александр Емельяненков
Горящий лес на границе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Киевской и Житомирской областях, который виден даже из космоса и который третий день не могут затушить, вызвал серьезную обеспокоенность экологов и органов государственного надзора в самой Украине, а также в приграничных областях Белоруссии и России.
Фото: Сергей Строителев/РИА Новости Фото: Сергей Строителев/РИА Новости
Фото: Сергей Строителев/РИА Новости

Тревога понятна: вместе со шлейфом дыма на сотни километров разносится загрязнение от сгоревшей травы и горящего леса, "пропитанного" радиацией. Более того: очаг пожара может распространиться и на самые загрязненные участи 30-километровой зоны отчуждения. Уже сейчас радиационный фон на выгоревших площадях превышает норму в 15 и более раз.

Исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook разместил видеоролик с показаниями дозиметра и там же его прокомментировал: "Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14".

Огонь, по словам Фирсова, распространился быстро. Сначала горело 20 гектар, а потом уже более ста. Тушить начали еще 4 апреля. К делу привлекли авиацию, было сброшено 64 тонны воды. С огнем борются более 140 человек, десятки единиц техники, самолеты Ан-32П и вертолеты Ми-8.

Фото: youtube.com
В Киеве трудно дышать из-за лесных пожаров в Чернобыльской зоне

По сведениям лесного отдела Гринпис России, ситуация развивается драматически. На середину дня 5 апреля общая площадь, пройденная этим пожаром, составила около двенадцати тысяч гектаров, из которых примерно треть приходится на территорию зоны отчуждения ЧАЭС. Видимый на космоснимках шлейф дыма от этого пожара простирается на юго-восток примерно на двести километров, проходя чуть западнее Киева. Расстояние от ближайшей кромки пожара до самой Чернобыльской АЭС составляет около пятидесяти километров.

Как отмечают эксперты со ссылкой на данные дистанционного мониторинга, очаговые лесные пожары отмечаются в зоне чернобыльского следа и в других районах Украины, а также в западных районах Брянской области и Белоруссии. В целом из-за малоснежной зимы, ранней и теплой весны ситуация с ландшафтными пожарами в зоне чернобыльского следа на сопредельных территориях Украины, Белоруссии и России крайне напряженная.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков: Новых сроков голосования по поправкам к Конституции нет
Кабмин ограничил размер наценки на маски и перчатки 10 копейками
Эпидемиолог назвал вакцинацию эффективным способом профилактики COVID-19
Роскосмос: "Союз-2.1а" ждет первый полет с экипажем
Российские эксперты назвали регионы с самыми высокими затратами на еду
Из-за COVID-19 в Европе участились нападения на продовольственные магазины
Пять лет войны в Йемене: Удастся ли саудитам найти выход из противостояния