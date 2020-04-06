Мать Хосепа Гвардиолы умерла из-за коронавируса

В Испании умерла мать главного тренера английского клуба "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

О трагедии в семье Гвардиолы сообщила пресс-служба клуба. "Семья "Манчестер Сити" опустошена новостью о смерти матери Пепа Долорс Сала Каррио, - говорится в заявлении клубной пресс-службы. - Она умерла в Барселоне в результате заражения коронавирусом. Ей было 82 года".

Клуб выразил свои соболезнования Гвардиоле и его родным и близким. Позже к соболезнованиям наставнику "Манчестер Сити" присоединились другие английские клубы и многочисленные любители футбола.

Ранее наставник "горожан" пожертвовал миллион евро на борьбу с Covid-19. В Испании число заболевших превысило 135 тысяч человек. По состоянию на утро 6 апреля 13 055 человек скончались.